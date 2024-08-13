„Песням Цоя“ - быть! Фестиваль пройдет 15 августа на горке Харью

Местные музыкальные коллективы представят для вас кавер-версии песен легендарной группы Кино.

„Как многие знают, талантливый организатор, вдохновитель, музыкант и бессменный художественный руководитель этого замечательного песенного проекта - Тимур Иликаев - уже, к большому сожалению, не с нами. Чтобы почтить память друга и коллеги, инициативная группа друзей решила продолжить его инициативу, ведь этот музыкальный фестиваль значил многое как для Тимура, так и для тысяч гостей праздника“, - пишут организаторы.

Кто был на прошлых концертах, тот знает, что это всегда теплое и дружеское событие, объединяющее наше многонациональное общество посредством всем известных песен, а тот, кто слышит об этом впервые - приходите и убедитесь сами.

В этом году на сцену выйдут 4 коллектива: Партизаны & Yucca, 107B, Cube-A и Cosmo.

Начало концерта в 20.00, вход на мероприятие, как всегда, свободный.