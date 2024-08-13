Культура
13.08.2024, 18:30

В Таллинне выступит рок бард Павел Фахртдинов

 
ФОТО: Erakogu

16 августа в таллиннском клубе Yama Karaoke пройдет концерт популярного рок-барда Павла Фахртдинова - музыканта, чье творчество отзывается в сердцах и душах людей.

Павел Фахртдинов - это такой человек-мост. Между бардами и рок-н-роллом, между позавчера и послезавтра, между модным и вечным, между живыми и вечно живыми.

А самое главное - он и сам все ещё очень живой. Умеющий чувствовать и, главное, признаться в том, что ещё может чувствовать. Сегодня это уже очень много значит.

Кто его знает, чем Павел хочет нас порадовать - или расстроить - в этот раз. Немного острого чувства жизни - ровно то, что нужно сейчас.

Больше информации - здесь.

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