Маэстро электронной музыки Elderbrook снова выступит в Таллинне

Elderbrook – живой феномен, мультиинструменталист, продюсер, певец и автор песен, для него совершенно естественно создавать эмоциональную музыку, которая исследует чувствительные и интроспективные темы самосознания, психического благополучия и, в последнее время – отцовства. Он получил классическое музыкальное образование, обучаясь игре на фортепиано и гитаре, его методы продюсирования отражают амбициозную цель сделать нечто совершенно уникальное. Elderbrook часто добавляет в свои песни нетрадиционные звуки, например, разбивание очков или потрескивание кусочков льда в горячем кофе. Это добавляет его музыке особого шарма.

Начавший заниматься музыкой в 16 лет, первое время Elderbrook был участником инди-группы, а в девятнадцатилетнем возрасте стал певцом и автором песен. Свое раннее творчество он описывает выражением „акустический фолк“, позднее же его фокус сместился на электронную танцевальную музыку – тогда же Александр взял себе псевдоним Elderbrook. Его дебютный альбом „Why Do We Shake in the Cold“ ознаменовал его приход в электронную музыку. „Я перепробовал разные типы музыки, и так случилось, что просто остановился на электронной“, – размышляет Elderbrook над своим творческим путем. „Я пришел к электронной музыке, когда делал биты для хип-хопа и искал местных рэперов для сотрудничества“.

Однако наиболее успешным для Elderbrookна сегодняшний день считается сотрудничество с CamelPhat – их совместный трек „Cola“ взлетел на вершины таких чартов, как Dance Club Songs в Соединенных Штатах Америки и Indie Chart в Соединенном Королевстве. В 2018 году эта песня удостоилась номинации на „Грэмми“ как лучшая танцевальная песня.

Карьера Eldebrook (настоящее имя – Александр Котц) началась в 2015 году, когда немецкий дуэт Andhim нашел на его первом ЕР выдающуюся песню „How Many Times“ и сделал на нее ремикс. Последний очень быстро вошел в число лучших танцевальных хитов года. После этого Elderbrook сотрудничал со многими артистами, включая Gorgon City, и делал ремиксы на песни таких известны исполнителей, как Clean Bandit.

Его последний сингл „Places“ является подтверждением того, что артист продолжает искать новаторские походы к созданию музыки. „По секрету, я супер-фанат кантри-попа“, – признается Elderbrook, который часто включает свой кантри-плейлист. – „Да, это моя тайная любовь… Как и другие люди, я слушаю все от хип-хопа до спокойной фортепианной музыки, но то чему все удивляются, когда узнают – это моя любовь к Top 40 в стиле кантри“.

Последний альбом Elderbrook вышел в 2023 году и носит название „Little Love“. Это своеобразная ода новой главе в его жизни. „Альбом рассказывает о том, как я АО-новому стал относиться к жизни и делать тот или иной выбор, принимая во внимание более широкую картину“, – объясняет он, добавляя, что „вступив в клуб отцов“, он стал меньше тусоваться. Жизнь может приобрести совершенно новое значение, когда вы становитесь родителем, и обычно так и происходит. И этот переход прекрасно отображен в альбоме „Little Love“. Личностный рост и развитие и то, как они влияют на курс твоей жизни, является катализатором больших изменений и тонких трансформаций.

Когда есть возможность, Котц старается брать в туры свою семью. „Старшему два с половиной – он еще слишком мал, чтобы поздно ложиться спать“, – говорит новоиспеченный отец. – „Но мы вместе ездили, например, на Коачеллу. Там он смотрел на меня на большом экране – это было здорово“.

Elderbrook выступит в Таллинне, в Литейном цехе Ноблесснера, 4 ноября 2024 года. Предварительная продажа билетов для членов Live Nation стартует в среду, 14 августа. В открытую продажу в пунктах продажи и на сайте Piletilevi билеты поступят в пятницу, 16 августа – на этот же день запланирован выход четвертого сингла с его будущего альбома, поэтому сразу после покупки билетов не забудьте послушать новую песню!