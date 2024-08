Маэстро электронной музыки Elderbrook снова выступит в Таллинне

Начавший заниматься музыкой в 16 лет, первое время Elderbrook был участником инди-группы, а в девятнадцатилетнем возрасте стал певцом и автором песен. Свое раннее творчество он описывает выражением „акустический фолк“, позднее же его фокус сместился на электронную танцевальную музыку – тогда же Александр взял себе псевдоним Elderbrook. Его дебютный альбом „Why Do We Shake in the Cold“ ознаменовал его приход в электронную музыку. „Я перепробовал разные типы музыки, и так случилось, что просто остановился на электронной“, – размышляет Elderbrook над своим творческим путем. „Я пришел к электронной музыке, когда делал биты для хип-хопа и искал местных рэперов для сотрудничества“.