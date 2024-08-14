ФОТО | Легенда рока Мик Джаггер планирует свадьбу с возлюбленной, которая младше его на 43 года

По словам инсайдера, Хэмрик недавно была с друзьями на одном из светских мероприятий и рассказывала всем, что они с Джаггером обручились. И как доказательство показала кольцо на руке.

„Она ясно дала понять, что это обручальное кольцо и что она теперь невеста. Ее семья тоже поняла это так, и они очень взволнованы“, — написало Mirror.

Точную дату свадьбы звездная пара не называет. Для Мика, которому в этом месяце исполнится 80 лет, это будет второй брак. До этого музыкант имел долгосрочные отношения с другими женщинами. Он отец восьмерых детей.

Мелани и Мик вместе девять лет. Несколько раз звездная пара разходилась, но потом восстанавливали отношения. Джаггер и Хэмрик воспитывают общего шестилетнего сына Дэви.