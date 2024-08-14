Шоубиз
14.08.2024, 10:01

ФОТО | Легенда рока Мик Джаггер планирует свадьбу с возлюбленной, которая младше его на 43 года

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Mick Jagger
Mick Jagger
ФОТО: JULIEN DE ROSA | Scanpix

Лидер легендарной английской группы The Rolling Stones Мик Джаггер планирует свадьбу со своей возлюбленной, 36-летней хореографом Мелани Хэмрик. Об этом изданию Mirror сообщило окружение звездной пары, пишет „Новини“.

По словам инсайдера, Хэмрик недавно была с друзьями на одном из светских мероприятий и рассказывала всем, что они с Джаггером обручились. И как доказательство показала кольцо на руке.

„Она ясно дала понять, что это обручальное кольцо и что она теперь невеста. Ее семья тоже поняла это так, и они очень взволнованы“, — написало Mirror.

Mick Jagger kallimaga

Точную дату свадьбы звездная пара не называет. Для Мика, которому в этом месяце исполнится 80 лет, это будет второй брак. До этого музыкант имел долгосрочные отношения с другими женщинами. Он отец восьмерых детей.

Мелани и Мик вместе девять лет. Несколько раз звездная пара разходилась, но потом восстанавливали отношения. Джаггер и Хэмрик воспитывают общего шестилетнего сына Дэви.

Mick Jagger kallimaga

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