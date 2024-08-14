Расследование по делу дисквалифицированного на „Евровидении“ Йоста Клейна закрыто. Голландский певец прервал молчание

„Сегодня я закрыл расследование, потому что не могу доказать, что поступок был направлен на создание угрозы или что у мужчины было такое намерение“, - заявил старший прокурор Фредерик Йонссон в распространенном пресс-релизе.

Европейский вещательный союз (EBU) заявлял, что „поведение Йоста было явным нарушением правил конкурса, которые призваны обеспечить безопасные условия работы для всего персонала и защитить производство“.

Клейн, в свою очередь, последовательно отрицал, что сделал что-либо неправильное. Голландская вещательная компания AVROTROS, заявила тогда, что „шокирована решением“.

AVROTROS приветствовала решение шведской прокуратуры, заявив, что „нет никаких доказательств преступного поведения“.

„Мы с самого начала говорили, что эта дисквалификация не нужна и непропорциональна, и планировали в ближайшее время встретиться с организаторами по этому вопросу. Эта необоснованная дисквалификация станет центральным моментом в этом разговоре“, - говорится в заявлении, поступившем в агентство The Associated Press.

Сам певец наконец прервал молчание и написал в соцсетях следующее: „Последние пару месяцев были ужасными. Несмотря на то что я люблю выступать в любой точке мира, что-то было не так. Почему мы так долго ждали ответа? Каждый день я чувствовал себя неуверенно, хотя знал правду. Против меня нет никаких доказательств, потому что их никогда и не было“.

„Мы все должны заботиться друг о друге, мы все должны поддерживать друг друга, мы все должны объединяться. Компании просто хотят защитить свои деньги, и они пытались использовать меня как щит“, - продолжил он.

„Угадайте что? Любовь всегда побеждает. Доверьтесь процессу! Несмотря на то, что я потерял всякую надежду. Мы вернулись, детка!“ - добавил Клейн и намекнул на запись альбома.