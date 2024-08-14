Модно-молодежно! Барак Обама опубликовал летний плейлист. В нем — песни Charli XCX, The Rolling Stones и Боба Дилана
Бывший президент США Барак Обама опубликовал плейлист лета 2024 года. В него вошли более 40 песен, которые политик слушал в течение сезона, пишет Afisha Daily.
Обама включил в перечень песни „365“ Charli XCX, „Chihiro“ Билли Айлиш, „Million Dollar Baby“ Томми Ричмана, „Process“ H.E.R., „If You Love Somebody Set Them Free“ Стинга, „(I Can’t Get No) Satisfaction“ The Rolling Stones и „Silvio“ Боба Дилана.
„Выпущенный в тандеме с его списком чтения на лето, летний плейлист представляет собой смесь того, что модно сейчас, и того, что было модно в прошлом, от неосоула до классического рока“, — отметил Variety.
Dazed добавил, что Обама неожиданно обошел вниманием творчество Чаппелл Рон. „Помимо этого, список оказался обычным, со вкусом подобранным миксом хорошо зарекомендовавших себя новых релизов и канонической классики“, — написало издание.
„Люди всегда обвиняют Обаму в том, что он нанял команду стажеров для составления этих списков, но нетрудно поверить, что это работа богатого высокообразованного либерала, у которого достаточно свободного времени, чтобы следить за тем, что получает хорошие отзывы в The New York Times. Как всегда, в списке много хорошей музыки, но она не является неправдоподобно малоизвестной или ультрасовременной; он не роется в SoundCloud и не рыщет по самодельным клубам в Питтсбурге“.
Барак Обама составляет плейлисты с музыкой ежегодно. В 2023 году он включил в список песни Этель Кейн, Эллы Фицджеральд, Стиви Уандера, Nas, Жанель Моне, Джорджи Смит, Джанет Джексон и Джона Колтрейна.