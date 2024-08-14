Модно-молодежно! Барак Обама опубликовал летний плейлист. В нем — песни Charli XCX, The Rolling Stones и Боба Дилана

„Выпущенный в тандеме с его списком чтения на лето, летний плейлист представляет собой смесь того, что модно сейчас, и того, что было модно в прошлом, от неосоула до классического рока“, — отметил Variety.

„Люди всегда обвиняют Обаму в том, что он нанял команду стажеров для составления этих списков, но нетрудно поверить, что это работа богатого высокообразованного либерала, у которого достаточно свободного времени, чтобы следить за тем, что получает хорошие отзывы в The New York Times. Как всегда, в списке много хорошей музыки, но она не является неправдоподобно малоизвестной или ультрасовременной; он не роется в SoundCloud и не рыщет по самодельным клубам в Питтсбурге“.