„Горжусь, что была Ханной Монтаной“. Майли Сайрус признали легендой Disney

Во время церемонии кантри-певица Лейни Уилсон исполнила песню Ханны Монтаны „The Best of Both Worlds“, что довело Сайрус до слез. После этого она поднялась на сцену с речью.

„Я раскрою маленький секрет легенды. Легенды тоже боятся. Мне сейчас очень страшно, но мы все равно боремся со страхом, и все вы можете бороться. Бояться и все равно делать — это легендарно!“ — сказала Сайрус.

Затем артистка рассказала, что гордится тем, что была Ханной Монтаной: „Эта награда посвящается Ханне и всем ее удивительным, преданным поклонникам, а также всем, кто сделал мою мечту реальностью“.

„Ханна Монтана“ — американский подростковый сериал, который выходил с 2006 по 2011 год. В центре сюжета обычная школьница Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь, выступая как поп-звезда Ханна Монтана. Чтобы скрыть свою личность, Майли носит парик.