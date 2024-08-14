„Горжусь, что была Ханной Монтаной“. Майли Сайрус признали легендой Disney
Майли Сайрус стала самой молодой звездой, которую признали легендой Disney. Такой титул получают люди, оказавшие значительное влияние на компанию.
Во время церемонии кантри-певица Лейни Уилсон исполнила песню Ханны Монтаны „The Best of Both Worlds“, что довело Сайрус до слез. После этого она поднялась на сцену с речью.
„Я раскрою маленький секрет легенды. Легенды тоже боятся. Мне сейчас очень страшно, но мы все равно боремся со страхом, и все вы можете бороться. Бояться и все равно делать — это легендарно!“ — сказала Сайрус.
Затем артистка рассказала, что гордится тем, что была Ханной Монтаной: „Эта награда посвящается Ханне и всем ее удивительным, преданным поклонникам, а также всем, кто сделал мою мечту реальностью“.
„Ханна Монтана“ — американский подростковый сериал, который выходил с 2006 по 2011 год. В центре сюжета обычная школьница Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь, выступая как поп-звезда Ханна Монтана. Чтобы скрыть свою личность, Майли носит парик.