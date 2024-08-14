ФОТО | Горячий и стильный образ! Санна Марин появилась на популярном финском фестивале в короткой мини-юбке

Двадцатый по счету Flow Festival проходил с 9 по 11 августа. Фестиваль посетили рекордные 92 000 человек. По данным финских СМИ, Санна Марин посещала Flow Festival в течение всех трех дней.

На фестиваль она отправилась в стильном фестивальном наряде. Наибольшее внимание пользователей сети привлек первый снимок из серии фотографий, которыми поделилась Марин. На нем она одета в черный кроп-топ, оголяющий живот, и мини-юбку с черными сапогами. Наряд был дополнен черной курткой, сумочкой и часами.

„Самая влиятельная женщина на планете“, - сказал один из подписчиков Марин. Другие пользователи похвалили Марин за то, что она подает женщинам хороший пример того, как быть профессионалом своего дела и одновременно наслаждаться жизнью.