Поздравляем! Флорист из Таллинна стал чемпионом мира по составлению цветочных композиций в Сингапуре

„Лучшие флористы мира боролись за это звание, – рассказал чемпион мира по составлению цветочных композиций Ахти Лира „Актуальной камере“. – В начале нас было 18 человек, но двое решили отказаться от участия по состоянию здоровья“.

За три дня конкурса нужно было создать шесть работ. Темы трех были известны заранее, и Лира готовился к ним полтора месяца в Эстонии, а три темы были раскрыты только во время конкурса. В среднем размеры конкурсных работ составляли два на два метра.

Лира отметил, что организаторы конкурса в Сингапуре предложили участникам обыграть в работах тематику родных стран. Тема первой работы была „Мой дом, моя страна“. При этом флорист из Эстонии не использовал в своих работах васильки. „Да, василек – инвазивный чужеродный вид в целом ряде стран, – пояснил Лира. – Мы нашли красивые злаковые, выращенные в Нидерландах, одуванчики, выращенные в Японии, и нам удалось создать такое эстонское настроение с помощью экзотических растений. В качестве ваз использовали коровьи рога“.

Остальные работы ему также удалось связать с Эстонией. Своей лучшей работой Лира считает футуристический букет невесты. Однако основывается композиция букета будущего на традиционной культуре Эстонии, то есть на прошлом.

„Я подумал, что наша традиция празднования Иванова дня, когда молодые девушки собирают полевые цветы, плетут венки и кладут под подушку, звучит очень пророчески. Я использовал тонкие пробирки, чтобы создать эффект будущего“, – сказал Лира.

Соревноваться на другом конце света – удовольствие не из дешевых. Государственные субсидии на участие в чемпионатах по составлению цветочных композиций не предусмотрены. Участие в соревнованиях обеспечивается за счет собственного кошелька и спонсоров.