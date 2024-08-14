ДО и ПОСЛЕ | Исполнила детскую мечту! Смотрите, как дорогая процедура в Турции преобразила Сильвию Ильвес

Июль этого года стал поворотным моментом для виолончелистки Сильвии Ильвес (31). В рамках сотрудничества с одной из клиник Сильвия отправилась в Турцию - в руки лучших специалистов, устанавливать новые зубы. Теперь, с новой улыбкой, она уверена в себе как никогда, как в личной жизни, так и в творчестве.