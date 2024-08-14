14.08.2024, 16:00
ДО и ПОСЛЕ | Исполнила детскую мечту! Смотрите, как дорогая процедура в Турции преобразила Сильвию Ильвес
ФОТО: | Delfi Meedia
„Должна признать, что я очень счастлива“, - делится своими эмоциями виолончелистка Сильвия Ильвес. Недавно ей удалось воплотить в жизнь давнюю мечту - получить голливудскую улыбку. Сильвия рассказала журналу Kroonika о том, как прошла процедура, и раскрыла детали ее стоимости.
Июль этого года стал поворотным моментом для виолончелистки Сильвии Ильвес (31). В рамках сотрудничества с одной из клиник Сильвия отправилась в Турцию - в руки лучших специалистов, устанавливать новые зубы. Теперь, с новой улыбкой, она уверена в себе как никогда, как в личной жизни, так и в творчестве.
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