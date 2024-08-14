ФОТО | Розы в кровати люксового отеля: Отт и Яника Тянак отметили 8 лет брака

На своей странице в соцсетях Отт Тянак опубликовал серию из трех фотографий с супругой, подписав их: „12 лет назад всё изменилось“, намекая на дату их первой встречи. Ранее пара уже делилась историей о том, как они встретились на ралли в Раквере 11 августа 2012 года. В тот день подруга Яники, которая тогда крутила роман с напарником Тянака, пригласила ее посмотреть на гонку вместе, что и послужило началом их знакомства.

О своей первой встрече с будущим мужем Яника рассказала журналу Eesti Naine: „Отт еще не был настолько знаменит, чтобы имя Тянак что-то значило для меня“. Она добавила: „Когда мы с подругой наконец поехали обратно, мы остановились по пути, чтобы она могла зайти в магазин. Я ждала ее в машине и гуглила, кто же такой этот Отт Тянак. Для меня знаменитым был Маркко Мяртин - именно его гонки я смотрела и даже ездила на ралли в Финляндию“.

В 2016 году пара поженилась, и сейчас у них двое детей - сын Рон и дочь Мия. В настоящее время Отт Тянак и Мартин Ярвеоя выступают в чемпионате мира по ралли за команду Hyundai Motorsport. Тянак является многократным чемпионом Эстонии по авторалли и чемпионом мира по ралли 2019 года.