Мероприятия недели Тарту 2024 | Пройдет Тартуский прайд-парад и молодежный фестиваль „KUS“

В понедельник началось недельное мероприятие Tartu 2024 Pride , который в этом году предлагает развлечения и среду для совместного времяпрепровождения. В программе музыка, искусство, фильмы, дискуссии, прогулки и мастер-классы. Суббота, 17 августа, завершится первым шествием за равноправие в браке и концертом под открытым небом на Ратушной площади Тарту.

В понедельник также начался фестиваль „ KUS “ , организованный молодежью Тарту 2024. На фестивале перед жителями и гостями города поставят вопрос „ГДЕ мое сердце?“.

С 16 по 25 августа в Пылва будет проходить мероприятие „ Taevapargi pühitsemine “ . Во время фестиваля пройдут восемь специальных мероприятий, которые перенесут под небо песни, танцы и ритуалы разных уголков мира. Это мероприятия, где творческие и душевные силы объединят ярких зарубежных исполнителей и блестящих местных деятелей культуры.

Обзор недельных мероприятий Тарту 2024 на 12–18 августа:

Выставка „Viltuse maja saladused “ 09.08–02.02.2025, Tartu Kunstimuuseum 0–9 €

Молодежный фестиваль „KUS “ 12.08–17.08, Тарту и Южная Эстония, Вход свободный

Tartu 2024 Pride 12.08–18.08, Тарту, Вход свободный (выборочные мероприятия по билетам)

Rahvusvaheline noortepäev 12.08 в 14–22, Тарту | Бульвар Свободы от автомобилей, Вход свободный

Tartu Klassikalise Kitarri Festival 2024 13.08–18.08, Тарту и Тартуский уезд 15–25 €

Suvesild Hollandisse 14.08 с 19 до 22 часов,Ряпина 69 €

Drag-etendus „Siinpool sood “ 15.08 с 20 до 22 часов, Тарту | Genialistide klubi 19–25 €

Летняя постановка „Õnne valem“ ehk meiereist miljonäriks! 15.08–14.09 в 19 часов, Волость Камбья | Eesti Põllumajandusmuuseum 30 €

PAN-PROJECTS Lõpunäitus 16.08 с 15 до 17 часов, Волость Валга | VARES Arhitektuuriresidentuur, Вход свободный

69. Kündmise Maailmameistrivõistlused 16.08–17.08 с 8 до 18 часов, Деревня Рыху, Вход свободный

„ Taevapargi pühitsemine “ 16.08–25.08, Пылва 12–50 €

Peipsi Toidu Tänav 175 km 17.08–18.08, волость Пейпсияэре, Вход свободный