Мероприятия недели Тарту 2024 | Пройдет Тартуский прайд-парад и молодежный фестиваль „KUS“
Главным событием этой недели станет Tartu 2024 Pride, посвященный свободе и значительному прогрессу, достигнутому в сообществе ЛГБТ+ за последние годы. Кроме того, стартует молодежный фестиваль „KUS“, который принесет в Тарту творческое и приключенческое настроение, а также поставит перед участниками фестиваля вопрос „ГДЕ мое сердце?“. В Пылва пройдет мероприятие „Taevapargi pühitsemine“, которое объединит и представит мировые культуры, музыку и танцы.
В понедельник началось недельное мероприятие Tartu 2024 Pride, который в этом году предлагает развлечения и среду для совместного времяпрепровождения. В программе музыка, искусство, фильмы, дискуссии, прогулки и мастер-классы. Суббота, 17 августа, завершится первым шествием за равноправие в браке и концертом под открытым небом на Ратушной площади Тарту.
В понедельник также начался фестиваль „KUS“, организованный молодежью Тарту 2024. На фестивале перед жителями и гостями города поставят вопрос „ГДЕ мое сердце?“.
С 16 по 25 августа в Пылва будет проходить мероприятие „Taevapargi pühitsemine“. Во время фестиваля пройдут восемь специальных мероприятий, которые перенесут под небо песни, танцы и ритуалы разных уголков мира. Это мероприятия, где творческие и душевные силы объединят ярких зарубежных исполнителей и блестящих местных деятелей культуры.
Обзор недельных мероприятий Тарту 2024 на 12–18 августа:
Выставка „Viltuse maja saladused“ 09.08–02.02.2025, Tartu Kunstimuuseum 0–9 €
Молодежный фестиваль „KUS“ 12.08–17.08, Тарту и Южная Эстония, Вход свободный
Tartu 2024 Pride 12.08–18.08, Тарту, Вход свободный (выборочные мероприятия по билетам)
Rahvusvaheline noortepäev 12.08 в 14–22, Тарту | Бульвар Свободы от автомобилей, Вход свободный
Tartu Klassikalise Kitarri Festival 2024 13.08–18.08, Тарту и Тартуский уезд 15–25 €
Suvesild Hollandisse 14.08 с 19 до 22 часов,Ряпина 69 €
Drag-etendus „Siinpool sood“ 15.08 с 20 до 22 часов, Тарту | Genialistide klubi 19–25 €
Летняя постановка „Õnne valem“ ehk meiereist miljonäriks! 15.08–14.09 в 19 часов, Волость Камбья | Eesti Põllumajandusmuuseum 30 €
PAN-PROJECTS Lõpunäitus 16.08 с 15 до 17 часов, Волость Валга | VARES Arhitektuuriresidentuur, Вход свободный
69. Kündmise Maailmameistrivõistlused 16.08–17.08 с 8 до 18 часов, Деревня Рыху, Вход свободный
„Taevapargi pühitsemine“ 16.08–25.08, Пылва 12–50 €
Peipsi Toidu Tänav 175 km 17.08–18.08, волость Пейпсияэре, Вход свободный
Детская постановка „Tartu kassilood“ 17.08, Тарту | Tartu mänguasjamuuseumi sisehoov, 7–10 €
Surmkindlad asjad siin elus 17.08 в 19 часов, Эстонский национальный музей 30 €
Avasta Emajõgi! Öine kanuumatk Emajõel tuletantsijate etendusega 17.08 в 20.40, Тартуская аза по гребле 35 €
2024. a Folklooripäevad Assikveres 17.08–18.08, Peipsiääre vald | Assikvere seltsimaja, Вход свободный
Meelte Videvik – Kristjan Järvi maagiline muusika võlumaa 17.08–18.08, Elva Lauluväljak 5–250 €
VARES Suvekooli avalik programm 18.08 с 19.30 до 21.00, Центральная площадь Валга, Вход свободный
С программой можно ознакомиться по ссылке.