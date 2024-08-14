На масштабном фестивале Ready Fest в Риге выступят Noize MC, Монеточка, „Порнофильмы“ и Каста

Гостей фестиваля ждёт целое созвездие главных представителей русской и латвийской поп-, рок- и рэп-культуры! На сцену Wondersala поднимутся:

а также легенды рэпа, культовый коллектив, песни которых объединяют целые поколения — группа КАСТА !

Наслаждайтесь живой музыкой, вкусной едой и потрясающими впечатлениями на Ready Fest - там, где музыка не знает границ. Больше информации - здесь.