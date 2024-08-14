Культура
14.08.2024, 17:00

На масштабном фестивале Ready Fest в Риге выступят Noize MC, Монеточка, „Порнофильмы“ и Каста

 
ФОТО: Erakogu

24 августа Ригу ждёт грандиозный фестиваль Ready Fest - главное событие этого лета в латвийской столице. Фестиваль объединит поклонников разных стилей всех возрастов, чтобы отпраздновать многообразие музыкальных вкусов на летней открытой площадке Wondersala.

Гостей фестиваля ждёт целое созвездие главных представителей русской и латвийской поп-, рок- и рэп-культуры! На сцену Wondersala поднимутся:

  • артист, безупречно сочетающий в своём творчестве роковый драйв и речетатив — NOIZE MC;

  • скандально известный рэпер ST1M;

  • суперзвезда латвийского хип-хопа OZOLS;

  • самобытная и неповторимая МОНЕТОЧКА;

  • ярчайший представитель Берлинской хип-хоп сцены DJ Mishkeen;

  • законодатели российского панк-рока — группа „Порнофильмы“,

  • а также легенды рэпа, культовый коллектив, песни которых объединяют целые поколения — группа КАСТА!

  • Пионеры nu-metal сцены Латвии - Thursday 12th!

Наслаждайтесь живой музыкой, вкусной едой и потрясающими впечатлениями на Ready Fest - там, где музыка не знает границ. Больше информации - здесь.

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