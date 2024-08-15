Закрома Причудья откроются в эти выходные, чтобы порадовать самобытными вкусами и яркими впечатлениями
Кулинарный фестиваль „Улица Кухни Причудья 175 км“ откроет 17-18 августа на дороге от Васькнарвы до Сетомаа 39 двухдневных ресторана, которые предложат гостям все самое лучшее из причудской кухни.
Столы украсит рыба из Чудского озера, приготовленная всевозможными способами – жареная, соленая, на гриле, маринованая, копченая, вяленая, а также в пельменях, супах, пирогах и голубцах. Рыба на любой вкус - ряпушка, щука, судак, лещ, окунь, налим. Порадуются и любители мяса, в меню ресторанов мясо кабана и косули, лося и бобра, кролика и барашка. Будет и телятина, и перепела, и конечно, вкуснейшие гарниры из даров местных садов и огородов. Не забыты останутся и грибы из местных лесов – как в пирожках и супах, так и в салатах и даже в пельменях. А кто-то, возможно, вновь откроет для себя старую добрую кулинарную классику – пудинг буберт, суп со снежками, сдобные бабушкины/дедушкины оладушки, бисквитные рулеты и яичные пирожные. Гурманов непременно поразят огуречное мороженое и огуречный кекс, облепиховое желе и крыжовенная панна-котта.
Вместе со вкусами причудской кухни можно будет насладиться и культурной программой, посмотреть выставки, купить дары Причудья с собой, чтобы пополнить домашние запасы всем, чем богаты причудские закрома, ведь все это местное, натуральное и полезное.В рамках программы „Тарту – культурная столица Европы 2024“ на фестивале будут устроены кулинарные мастер-классы от шеф-повара президентской канцелярии Эстонской Республики Тайго Лепика, шеф-повара ресторана „Olde Hansa“ Эммануэля Вилле и шеф-повара Эстонского национального музея Хенара Ныу. Мастер-классы состоятся в субботу с 12 до 16 часов.
Двухдневные рестораны открыты 17 августа 11.00-21.00 и 18 августа с 11.00-17.00.
Карты Google с меню ресторанов, лодочным маршрутом и дополнительной информацией о мастер-классах: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IEdherxjnIV0K6LDTwdCDDqHENAG1go&usp=sharing
Подробная информация: https://www.facebook.com/Peipsitoidutanav175/