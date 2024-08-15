Закрома Причудья откроются в эти выходные, чтобы порадовать самобытными вкусами и яркими впечатлениями

Столы украсит рыба из Чудского озера, приготовленная всевозможными способами – жареная, соленая, на гриле, маринованая, копченая, вяленая, а также в пельменях, супах, пирогах и голубцах. Рыба на любой вкус - ряпушка, щука, судак, лещ, окунь, налим. Порадуются и любители мяса, в меню ресторанов мясо кабана и косули, лося и бобра, кролика и барашка. Будет и телятина, и перепела, и конечно, вкуснейшие гарниры из даров местных садов и огородов. Не забыты останутся и грибы из местных лесов – как в пирожках и супах, так и в салатах и даже в пельменях. А кто-то, возможно, вновь откроет для себя старую добрую кулинарную классику – пудинг буберт, суп со снежками, сдобные бабушкины/дедушкины оладушки, бисквитные рулеты и яичные пирожные. Гурманов непременно поразят огуречное мороженое и огуречный кекс, облепиховое желе и крыжовенная панна-котта.