Проводите лето под русские хиты с вечеринкой „Summer Vibes“ в Батарейной тюрьме
Если еще хочется потанцевать и отдохнуть перед началом учебного года, наслаждаясь морским бризом, прохлождающими напитками и лучшей танцевальной музыкой, то приходите 16 августа в Батарейную тюрьму на летнюю вечеринку.
Совсем скоро у самого берега Балтийского моря, под открытым небом террасы Батарейной тюрьмы состоится единственная и эксклюзивная вечеринка этого лета - „SUMMER VIBES (escape from paradise!)“. Всех пришедших ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, любимые русские хиты, свежий морской бриз и звездное небо над головой!
В программу включено:
• DJ VITALY FLASH, DJ MAX L, DJ LANA DUSHE
• LIVE PERFORMANCE: SERJ SOLO VIOLIN
• GO-GO DANCERS
• COMFORTABLE TERRACE
• VIDEO & PHOTOSHOOT
• LIGHTNING & STAGE EFFECTS
• 100% QUALITY RUSSIAN & HOUSE MUSIC
Стоимость билета 15 евро, количество ограничено. Предварительно купить билет можно на сайте https://gateme.com/event/100366/TICKET На месте же билет обойдется 20 евро.
Вечеринка начнется 23:00 и продлится до самого рассвета 04:00
С собой нужно иметь документ и на вечеринка только для людей 18 и старше.