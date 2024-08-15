Проводите лето под русские хиты с вечеринкой „Summer Vibes“ в Батарейной тюрьме

Совсем скоро у самого берега Балтийского моря, под открытым небом террасы Батарейной тюрьмы состоится единственная и эксклюзивная вечеринка этого лета - „SUMMER VIBES (escape from paradise!)“. Всех пришедших ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, любимые русские хиты, свежий морской бриз и звездное небо над головой!

В программу включено:

• DJ VITALY FLASH, DJ MAX L, DJ LANA DUSHE

• LIVE PERFORMANCE: SERJ SOLO VIOLIN

• GO-GO DANCERS

• COMFORTABLE TERRACE

• VIDEO & PHOTOSHOOT

• LIGHTNING & STAGE EFFECTS

• 100% QUALITY RUSSIAN & HOUSE MUSIC

Стоимость билета 15 евро, количество ограничено. Предварительно купить билет можно на сайте https://gateme.com/event/100366/TICKET На месте же билет обойдется 20 евро.

Вечеринка начнется 23:00 и продлится до самого рассвета 04:00

С собой нужно иметь документ и на вечеринка только для людей 18 и старше.