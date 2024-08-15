15.08.2024, 13:00
Откровения Кристины Пяртельпоэг: „Среднестатистический эстонский мужчина не осмеливается встречаться со мной“(11)
„Я не ищу богатого папика“
ФОТО: Erakogu
Инфлюэнсер Кристина Пяртельпоэг посетила передачу „Kiss sa oled?“ на радио Kiss FM, где одной из тем стало обсуждение, насколько сложно ходить на свидания и найти партнера в 30 лет. „Моя любовная жизнь по-прежнему очень яркая“, - призналась Пяртельпоэг с улыбкой на лице.
Пяртельпоэг, которая живет свободной жизнью, рассказала в радиопередаче, что ей трудно найти время для свиданий в нынешний напряженный период своей жизни. Однако она надеется, что, возможно, осенью у неё появится больше возможностей для знакомств с противоположным полом.
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