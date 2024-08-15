Умерла актриса Джина Роулендс из „Дневника памяти“. Она страдала от той же болезни, что и ее героиня

Джина Роулендс родилась в 1930 году в Висконсине. После переезда в Нью-Йорк она начала выступать на Бродвее. В 1958 году она дебютировала в кино, снявшись в фильме „Высокая цена любви“.

Роулендс — лауреат четырех премий „Эмми“ и двух премий „Золотой глобус“. Роулендс дважды номинировали на „Оскар“ в категории „Лучшая женская роль“ за участие в фильмах „Женщина под влиянием“ (1974) и „Глория“ (1980), в которых она снималась со своим мужем Джоном Кассаветисом. Роулендс известна по участию в фильмам „Другая женщина“ (1988) и „Дневник памяти“ (2004). По данным Deadline, актриса ушла из кино в 2015 году. В том же году ей вручили почетный „Оскар“.

В фильме „Дневник памяти“ Джина Роулендс сыграла роль пожилой Элли Гамильтон, у которой диагностировали деменцию. По сюжету фильма пожилой мужчина в доме престарелых читает ей дневник, в котором рассказывается об отношениях юноши и девушки из разных слоев общества. Фильм снял сын актрисы, режиссер Ник Кассаветис.

Пять лет назад у Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера, сообщил в июне 2024 года Ник Кассаветис в интервью Entertainment Weekly. „Я пригласил маму на роль пожилой Элли, и мы много говорили о болезни Альцгеймера, чтобы быть подлинными, и вот уже пять лет у нее болезнь Альцгеймера. Она в полной деменции. И это так безумно — мы жили этим, она играла это, и теперь это с нами“, — говорил Кассаветис.