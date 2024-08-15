15.08.2024, 14:00
Это успех! Написавшая книгу блогерка Маллукас заработала десятки тысяч евро за одни выходные
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлую пятницу блогерка Маллукас открыла предпродажу своей новой книги „Тайный дневник: всем для прочтения“. По ее словам, за первые выходные предпродажи уже продано почти 1800 экземпляров.
Маллукас или Маллу Марианн Трейманн - не новичок в написании книг. В 2019 году одна из самых известных блогеров Эстонии опубликовала свою дебютную работу „Кто такая эта Маллукас?“ И вот, спустя 5 лет, к этой книге добавилось продолжение под названием „Тайный дневник: всем для прочтения“.
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