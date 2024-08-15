Это успех! Написавшая книгу блогерка Маллукас заработала десятки тысяч евро за одни выходные

Маллукас или Маллу Марианн Трейманн - не новичок в написании книг. В 2019 году одна из самых известных блогеров Эстонии опубликовала свою дебютную работу „Кто такая эта Маллукас?“ И вот, спустя 5 лет, к этой книге добавилось продолжение под названием „Тайный дневник: всем для прочтения“.

Книга описывается как откровенное произведение, посвященное в основном последним 5 годам жизни блогерки и раскрывающее все ее секреты. В социальных сетях женщины появилась информация о том, что книга в основном посвящена ее предыдущим отношениям с маклером Гертом Роозимяэ. В течение их бурного романа они несколько раз сходились и расходились, пока их отношения не закончились в первой половине 2023 года. Сейчас Маллукас вновь нашла любовь с Томасом Легрантом.