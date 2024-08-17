Культура
17.08.2024, 20:20

ФОТО | Таллинн накрыл The Prodigy: мокрая кальянная зона, подвыпившие фанаты и мощное шоу

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Сколько стоит еда и напитки?
The Prodigy kontserdile saabujad
The Prodigy kontserdile saabujad
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

17 августа на Таллиннском певческом поле состоится громкое и мощное музыкальное событие - концерт группы The Prodigy. Что происходило перед концертом и какие сюрпризы ждали фанатов – читайте в нашем обзоре.

Атмосферу концерта на Певческом поле немного омрачил и значительно подмочил дождь, поэтому многие посетители не спешили проходить контроль билетов. К счастью, дождь прекратился, а прогноз пообещал, что оставшийся вечер останется сухим.

Внутри фестивальной зоны посетителей ждали традиционные еда и напитки, а в глаза бросалась кальянная зона, где фанаты могли вальяжно разлечься на подушках и потянуть водную трубку. К сожалению, дождь изрядно подмочил часть этих подушек. В целом, за такое удовольствие просили 35 евро.

The Prodigy

Традиционно, на больших концертах фанаты могут купить себе на память о событии мерч группы. Футболки и кепки с логотипом The Prodigy стоили по 30 евро, а сумки - по 15 евро.

Что касается еды, то гамбургеры в среднем обошлись голодному фанату в 12 евро, но были и другие закуски – подешевле. Цены на напитки, для подобных мероприятий, вполне себе обычные - безалкогольные, в том числе и вода, по 4 евро, пиво и сидр по 6 евро, коктейли по 10 евро. Предлагали также и домашнее яблочное вино - 6 евро за 200 мл.

Стоит отметить, что уже на входе на Певческое поле многие посетители концерта были явно в подвыпившем состоянии - видимо, чтобы сэкономить на алкоголе, или же, чтобы растянуть удовольствие до вечера, ведь The Prodigy вышли на сцену только ближе к 22:00, а ворота открыли уже в 18:00.

Концерты легендарной группы не обходятся без масштабного и грандиозного шоу. Концерт в Таллинне не стал исключением.

Успешная британская электронная группа The Prodigy была образована в начале 90-х годов. Из-за популярности музыки, участники группы даже получили прозвище „Крёстные отцы рейва“. Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году.

4 марта 2019 года в возрасте 49 лет скончался главный участник группы Кит Флинт. Однако, неизменные участники Лиам Хоулетт и Максим Реалити продолжают дело своей жизни и завораживают своими выступлениями.

Напомним, что The Prodigy побили несколько серьезных рекордов. Альбом The Fat Of The Land, выпущенный в 1997 году, был самым продаваемым танцевальным альбомом всех времен. За первую неделю альбом разошелся тиражом более 317 000 копий. По состоянию на 2019 год было продано более десяти миллионов копий.

Более того, в 1996 году десять их песен, среди которых такие хиты, как Everybody In The Place, Fire, Out Of Space и другие, одновременно вошли в ТОП-100 Великобритании.

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