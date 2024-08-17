ФОТО | Таллинн накрыл The Prodigy: мокрая кальянная зона, подвыпившие фанаты и мощное шоу

Атмосферу концерта на Певческом поле немного омрачил и значительно подмочил дождь, поэтому многие посетители не спешили проходить контроль билетов. К счастью, дождь прекратился, а прогноз пообещал, что оставшийся вечер останется сухим.

Внутри фестивальной зоны посетителей ждали традиционные еда и напитки, а в глаза бросалась кальянная зона, где фанаты могли вальяжно разлечься на подушках и потянуть водную трубку. К сожалению, дождь изрядно подмочил часть этих подушек. В целом, за такое удовольствие просили 35 евро.

Традиционно, на больших концертах фанаты могут купить себе на память о событии мерч группы. Футболки и кепки с логотипом The Prodigy стоили по 30 евро, а сумки - по 15 евро.

Что касается еды, то гамбургеры в среднем обошлись голодному фанату в 12 евро, но были и другие закуски – подешевле. Цены на напитки, для подобных мероприятий, вполне себе обычные - безалкогольные, в том числе и вода, по 4 евро, пиво и сидр по 6 евро, коктейли по 10 евро. Предлагали также и домашнее яблочное вино - 6 евро за 200 мл.

Стоит отметить, что уже на входе на Певческое поле многие посетители концерта были явно в подвыпившем состоянии - видимо, чтобы сэкономить на алкоголе, или же, чтобы растянуть удовольствие до вечера, ведь The Prodigy вышли на сцену только ближе к 22:00, а ворота открыли уже в 18:00.

Концерты легендарной группы не обходятся без масштабного и грандиозного шоу. Концерт в Таллинне не стал исключением.

Успешная британская электронная группа The Prodigy была образована в начале 90-х годов. Из-за популярности музыки, участники группы даже получили прозвище „Крёстные отцы рейва“. Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году.

4 марта 2019 года в возрасте 49 лет скончался главный участник группы Кит Флинт. Однако, неизменные участники Лиам Хоулетт и Максим Реалити продолжают дело своей жизни и завораживают своими выступлениями.