Культура
17.08.2024, 20:20

ФОТО | Таллинн в ожидании The Prodigy: кальянная зона намокла, а многие фанаты пришли уже подвыпившими

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сколько стоит еда и напитки?
The Prodigy kontserdile saabujad
The Prodigy kontserdile saabujad
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

17 августа на Таллиннском певческом поле состоится громкое и мощное музыкальное событие - концерт группы The Prodigy. Что происходило перед концертом и какие сюрпризы ждали фанатов – читайте в нашем обзоре.

Атмосферу концерта на Певческом поле немного омрачил и значительно подмочил дождь, поэтому многие посетители не спешили проходить контроль билетов. К счастью, дождь прекратился, а прогноз обещает, что оставшийся вечер будет сухим.

Внутри фестивальной зоны посетителей ждали традиционные еда и напитки, а в глаза бросалась кальянная зона, где посетители могли вальяжно развалиться на подушках и покурить кальян. К сожалению, дождь изрядно подмочил часть этих подушек. Обойдется такое удовольствие в 35 евро.

The Prodigy

Фанаты The Prodigy могут купить себе на память о концерте мерч группы. Футболки и кепки стоят по 30 евро, а сумки - по 15 евро.

Что касается еды, то гамбургер обойдется в 12 евро, а другие закуски подешевле. Цены на напитки на концерте вполне себе обычные для подобных мероприятий - безалкогольные напитки, в том числе и вода по 4 евро, пиво и сидр по 6 евро, коктейли по 10 евро. Продается также домашнее яблочное вино - 6 евро за 200 мл.

Стоит отметить, что уже на входе на Певческое поле многие посетители концерта были явно в подвыпившем состоянии - видимо, чтобы сэкономить на алкоголе - или же чтобы растянуть удовольствие до вечера, ведь The Prodigy выйдут на сцену только ближе к 22:00.

Концерты легендарной группы не обходятся без масштабного и грандиозного шоу. Будем надеяться, что группа и в этот раз порадует своих фанатов мощным световым шоу.

Успешная британская электронная группа The Prodigy была образована в начале 90-х годов. Из-за популярности музыки, участники группы даже получили прозвище „Крёстные отцы рейва“. Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году.

4 марта 2019 года в возрасте 49 лет скончался главный участник группы Кит Флинт. Однако, неизменные участники Лиам Хоулетт и Максим Реалити продолжают дело своей жизни и завораживают своими выступлениями.

Напомним, что The Prodigy побили несколько серьезных рекордов. Альбом The Fat Of The Land, выпущенный в 1997 году, был самым продаваемым танцевальным альбомом всех времен. За первую неделю альбом разошелся тиражом более 317 000 копий. По состоянию на 2019 год было продано более десяти миллионов копий.

Более того, в 1996 году десять их песен, среди которых такие хиты, как Everybody In The Place, Fire, Out Of Space и другие, одновременно вошли в ТОП-100 Великобритании.

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