ФОТО | Таллинн в ожидании The Prodigy: кальянная зона намокла, а многие фанаты пришли уже подвыпившими

Атмосферу концерта на Певческом поле немного омрачил и значительно подмочил дождь, поэтому многие посетители не спешили проходить контроль билетов. К счастью, дождь прекратился, а прогноз обещает, что оставшийся вечер будет сухим.

Внутри фестивальной зоны посетителей ждали традиционные еда и напитки, а в глаза бросалась кальянная зона, где посетители могли вальяжно развалиться на подушках и покурить кальян. К сожалению, дождь изрядно подмочил часть этих подушек. Обойдется такое удовольствие в 35 евро.

Фанаты The Prodigy могут купить себе на память о концерте мерч группы. Футболки и кепки стоят по 30 евро, а сумки - по 15 евро.

Что касается еды, то гамбургер обойдется в 12 евро, а другие закуски подешевле. Цены на напитки на концерте вполне себе обычные для подобных мероприятий - безалкогольные напитки, в том числе и вода по 4 евро, пиво и сидр по 6 евро, коктейли по 10 евро. Продается также домашнее яблочное вино - 6 евро за 200 мл.

Стоит отметить, что уже на входе на Певческое поле многие посетители концерта были явно в подвыпившем состоянии - видимо, чтобы сэкономить на алкоголе - или же чтобы растянуть удовольствие до вечера, ведь The Prodigy выйдут на сцену только ближе к 22:00.

Концерты легендарной группы не обходятся без масштабного и грандиозного шоу. Будем надеяться, что группа и в этот раз порадует своих фанатов мощным световым шоу.

Успешная британская электронная группа The Prodigy была образована в начале 90-х годов. Из-за популярности музыки, участники группы даже получили прозвище „Крёстные отцы рейва“. Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году.

4 марта 2019 года в возрасте 49 лет скончался главный участник группы Кит Флинт. Однако, неизменные участники Лиам Хоулетт и Максим Реалити продолжают дело своей жизни и завораживают своими выступлениями.