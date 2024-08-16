ВИДЕО | „Духовные ценности, которых нам не хватает“. Собравшиеся на горке Харью фанаты рассказали о любви к Виктору Цою

Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и солист группы „Кино“. Слова его музыки не потеряли своей ценности и красоты сквозь время и объединило людей разного возраста и мышления сегодня на горке Харью.

„Понял, что Цой наставлял духовные ценности, которых нам не хватает“ - рассказывает мужчина о том, что привлекает его в творчестве Цоя. - „Нам не хватает таких ценностей для молодежи“.

„Я всегда считал, что Цой - это попса, и только позже узнал что это нормальный панк и пост-панк“ - поделился мужчина.

Кавер-версии песен легендарной группы „Кино“ представили местные музыкальные коллективы. На сцену вышли такие коллективы как Партизаны & Yucca, 107B, Cube-A и Cosmo.

„Цой умер - его песни живы!“ - ответила женщина о творческом вкладе Цоя.

Несмотря на то что дата проведения концерта напоминает о трагедии, произошедшей 15 августа 1990 года, когда Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии, его песни продолжают жить, а значит… „Цой жив!“.

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