Впервые в Таллинне: благотворительный кинопоказ в поддержку Украины „Мы, наши любимцы и война“
На мероприятии, которое состоится в поддержку Украины, ожидается кроме показа фильма также благотворительный аукцион с ценными лотами и продажа хенд мейд вещей из Украины.
В эту субботу, 17 августа в 19:00 в кинотеатре ARTIS по адресу Estonia pst 9, Tallinn. Организатором мероприятия является благотворительный фонд Ukraina Nimel MTÜ при поддержке Kino Artis. Фонд был основан в начале 2023 года и за это время команда передала помощи в Украину на более чем 111 000 евро. Отправлена сауна на базе прицепа, ATV и багги для эвакуации раненых, 6 машин, 5 дронов и множество различной амуниции, одежды и медицины. Документальный фильм „Мы, наши домашние любимцы и война“ известного режиссера Антона Птушкина расскажет о человечности, теплой связи людей и животных и о важности ценить каждую жизнь, особенно во времена войны. Фильм не предполагает жестоких сцен, что делает его подходящим для детей. Показ пока что анонсирован один раз в Таллинне, о возможных дополнительных сеансах не сказано.
Аукцион ожидаемо станет финальной и приятной частью мероприятия. Там будут представлены лоты, среди которых - подарки с подписью Героя Украины, статуэтка в виде знаменитой стелы Донецкой области, украшения с Украины и многое другое.
Также предполагается: знакомство с командой, нетворкинг, возможность приобрести за донат подарки себе или друзьям на отдельном столе с хенд мейд изделиями. Обращаем внимание, что все средства, в том числе и с приобретенных билетов будут использованы для помощи ВСУ. Билет стоит 12 евро.