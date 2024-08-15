Впервые в Таллинне: благотворительный кинопоказ в поддержку Украины „Мы, наши любимцы и война“

В эту субботу, 17 августа в 19:00 в кинотеатре ARTIS по адресу Estonia pst 9, Tallinn. Организатором мероприятия является благотворительный фонд Ukraina Nimel MTÜ при поддержке Kino Artis. Фонд был основан в начале 2023 года и за это время команда передала помощи в Украину на более чем 111 000 евро. Отправлена сауна на базе прицепа, ATV и багги для эвакуации раненых, 6 машин, 5 дронов и множество различной амуниции, одежды и медицины. Документальный фильм „Мы, наши домашние любимцы и война“ известного режиссера Антона Птушкина расскажет о человечности, теплой связи людей и животных и о важности ценить каждую жизнь, особенно во времена войны. Фильм не предполагает жестоких сцен, что делает его подходящим для детей. Показ пока что анонсирован один раз в Таллинне, о возможных дополнительных сеансах не сказано.