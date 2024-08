Легендарная рок-группа The Jesus and Mary Chain устроит для фанатов автограф-сессию в Таллинне

Первое и пока последнее выступление группы The Jesus and Mary Chain в Эстонии, или в то время ЭССР, состоялось в 1989 году на фестивале Rock Summer. Кто-то возносил группу до небес, иные считали, что им еще есть куда расти. Ясно одно: ансамбль оставил неизгладимый след на формирующейся инди-сцене Эстонии и на поле поп-культуры в целом. Мировая музыкальная пресса считает этих мастеров нойза и мелодии из городка Ист-Килбрайд одной из самых влиятельных и противоречивых групп всех времен. Они соединили солнечный поп и беспокойную романтику, свистящие гитары и невероятной красоты мелодии, а также добились успеха в чартах. В нынешнем мировом турне они отмечают 40-летие со дня выпуска своего первого сингла Upside Down и представляют новый альбом Glasgow Eyes .

К радости охотников за автографами и коллекционеров пластинок, вышедший в этом году альбом The Jesus and Mary Chain Glasgow Eyes, прошлогодний концертный альбом Sunset 666 и бокс из 5 компакт-дисков Original Albums (Psychocandy, Darklands, Automatic, Honey’s Dead, Stoned&Dethroned) продаются в Terminal.

На концерте в Таллинне The Jesus and Mary Chain исполнят песни из нового альбома, а также такие классические произведения, как Some Candy Talking, Just Like Honey, April Skies, Reverence и Never Understand.