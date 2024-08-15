Легендарная рок-группа The Jesus and Mary Chain устроит для фанатов автограф-сессию в Таллинне
Шотландские иконы нойз-попа, группа The Jesus and Mary Chain 21 августа, сразу после Дня восстановления независимости Эстонии, выступит в концертном зале Alexela в Таллинне. В день концерта, с 11:00 до 12:00 вы сможете встретиться с членами-основателями группы, братьями Джимом и Уильямом Ридами, в музыкальном магазине Terminal Records&Bar. Братья ответят на вопросы журналистов и поклонников и дадут автографы всем желающим.
Первое и пока последнее выступление группы The Jesus and Mary Chain в Эстонии, или в то время ЭССР, состоялось в 1989 году на фестивале Rock Summer. Кто-то возносил группу до небес, иные считали, что им еще есть куда расти. Ясно одно: ансамбль оставил неизгладимый след на формирующейся инди-сцене Эстонии и на поле поп-культуры в целом. Мировая музыкальная пресса считает этих мастеров нойза и мелодии из городка Ист-Килбрайд одной из самых влиятельных и противоречивых групп всех времен. Они соединили солнечный поп и беспокойную романтику, свистящие гитары и невероятной красоты мелодии, а также добились успеха в чартах. В нынешнем мировом турне они отмечают 40-летие со дня выпуска своего первого сингла Upside Down и представляют новый альбом Glasgow Eyes.
За 40 лет существования группы братья Рид весьма неохотно делали то, что от них ожидают, в том числе предпочитали игнорировать публичные интервью. У эстонской публики есть уникальная возможность развеять этот миф.
К радости охотников за автографами и коллекционеров пластинок, вышедший в этом году альбом The Jesus and Mary Chain Glasgow Eyes, прошлогодний концертный альбом Sunset 666 и бокс из 5 компакт-дисков Original Albums (Psychocandy, Darklands, Automatic, Honey’s Dead, Stoned&Dethroned) продаются в Terminal.
Мероприятие бесплатное и открытое.
На концерте в Таллинне The Jesus and Mary Chain исполнят песни из нового альбома, а также такие классические произведения, как Some Candy Talking, Just Like Honey, April Skies, Reverence и Never Understand.
Эстонская группа Röövel Ööbik выступит в качестве специального гостя концерта с программой, состоящей из песен с нового альбома Transcent.
Билеты доступны в Piletilevi.