ФОТО | Зрители Tartuff отдали предпочтение эстонским фильмам: „День сауны“ собрал 1450 человек

Зрители выбрали своим фаворитом романтическую комедию ужасов Сандера Марана „Бензопилы пели “ , которая получила такую ​​же награду на прошедшем весной Хаапсалуском фестивале фильмов ужасов и фантастики.

Больше всего зрителей увидело короткометражный фильм Анны Хинтс и Тушара Пракаша „День сауны “ , который в пятницу вечером собрал на Ратушной площади Тарту 1450 человек.

Оба фильма были представлены в Тарту их авторами.

„Потрясающе! – воскликнул директор Tartuff Йохан Куду. – Я очень рад, что нам удалось получить столько новых эстонских фильмов для Tartuff, и, как видите, это себя оправдало“.

120-местный зал Тартуского Электротеатра взорвала третья эстонская картина, вошедшая в программу Tartuff. Это молодёжный фильм Яака Кильми и Рене Рейнумяэ „Революция свиней “ , показом которого Tartuff отметил 20-летие фильма.

За фильмом Сандера Марана с равными голосами последовали бессловесная романтическая комедия немецкого режиссёра Файта Хельмера „Гондола “ , мелодрама бразильского режиссёра Марсело Гомеса „Восход на Амазонке “ и детектив греческого режиссёра Йоргоса Зойса „Аркадия “ .

Третий год подряд обладатель приза зрительских симпатий определялся путём онлайн-голосования, в ходе которого зрители могли оценить фильмы по пяти эмоциям: шокирующим, грустным, сентиментальным, восхитительным и приятным. Победителем стал тот, кто собрал больше всего эмоций.

По мнению зрителей, самым шокирующим фильмом стал „Бензопилы пели“, самым грустным – „Аркадия“, самым сентиментальным – „Восход на Амазонке“, самым восхитительным – „Гондола“, а самым приятным – „Салли “ .

Помимо „Дня сауны“, в тройку самых популярных фильмов попала романтическая драма „Это не любовь? “ американского режиссёра Зои Айзенберг и „Гондола“, оба сеанса собрали чуть более тысячи зрителей.

Всего в фестивальной программе, завершившейся вечером в воскресенье, приняли участие почти 9 тысяч человек.