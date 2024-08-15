ФОТО | Зрители Tartuff отдали предпочтение эстонским фильмам: „День сауны“ собрал 1450 человек

Зрители выбрали своим фаворитом романтическую комедию ужасов Сандера Марана „Бензопилы пели“, которая получила такую же награду на прошедшем весной Хаапсалуском фестивале фильмов ужасов и фантастики.
Больше всего зрителей увидело короткометражный фильм Анны Хинтс и Тушара Пракаша „День сауны“, который в пятницу вечером собрал на Ратушной площади Тарту 1450 человек.
Оба фильма были представлены в Тарту их авторами.
„Потрясающе! – воскликнул директор Tartuff Йохан Куду. – Я очень рад, что нам удалось получить столько новых эстонских фильмов для Tartuff, и, как видите, это себя оправдало“.
120-местный зал Тартуского Электротеатра взорвала третья эстонская картина, вошедшая в программу Tartuff. Это молодёжный фильм Яака Кильми и Рене Рейнумяэ „Революция свиней“, показом которого Tartuff отметил 20-летие фильма.
За фильмом Сандера Марана с равными голосами последовали бессловесная романтическая комедия немецкого режиссёра Файта Хельмера „Гондола“, мелодрама бразильского режиссёра Марсело Гомеса „Восход на Амазонке“ и детектив греческого режиссёра Йоргоса Зойса „Аркадия“.
Третий год подряд обладатель приза зрительских симпатий определялся путём онлайн-голосования, в ходе которого зрители могли оценить фильмы по пяти эмоциям: шокирующим, грустным, сентиментальным, восхитительным и приятным. Победителем стал тот, кто собрал больше всего эмоций.
По мнению зрителей, самым шокирующим фильмом стал „Бензопилы пели“, самым грустным – „Аркадия“, самым сентиментальным – „Восход на Амазонке“, самым восхитительным – „Гондола“, а самым приятным – „Салли“.
Помимо „Дня сауны“, в тройку самых популярных фильмов попала романтическая драма „Это не любовь?“ американского режиссёра Зои Айзенберг и „Гондола“, оба сеанса собрали чуть более тысячи зрителей.
Всего в фестивальной программе, завершившейся вечером в воскресенье, приняли участие почти 9 тысяч человек.
Директор Tartuff поблагодарил зрителей и отметил, что Ратушная площадь, полная киноманов, заставляет сиять глаза организаторов. „Я подозреваю, что, согласно статистике, кинематограф дошел до того, что им в основном наслаждаются, сидя дома на диване с партнёром или гладя кошку. Магия Tartuff, однако, в том, что он напоминает нам, как важно, чтобы киноистории разворачивались перед многочисленной аудиторией, чтобы сохранить ощущение совместного переживания чего-то большого“, – сказал Куду.
Он также низко поклонился партнёрам, благодаря которым зрители имеют возможность приобщиться к этому совершенно бесплатно. Йохан Куду также обратил внимание на то, что в следующем году кинофестивалю Tartuff исполнится уже 20 лет. „Мы надеемся отпраздновать это достойно!“
19-й фестиваль фильмов о любви PÖFF прошёл с 5 по 10 августа. Фестиваль представляли город Тарту и Elisa. Официальными партнёрами выступили Kivi baar и Elu24. Фестиваль состоялся при поддержке Kvartal, фонда „Капитал культуры“ и Министерства культуры.