Комики Мярт Аванди и Отт Сепп снова вместе на телеэкранах: дуэт расскажет о культурной жизни Тарту 2024

Каждый четверг с 15 августа по 21 ноября телезрителям покажут 15 различных юмористических обзоров мероприятий Тарту 2024. В этих передачах можно будет услышать об искусстве, музыке, театре, спорте и стендап-комедии. Все записи в календаре представлены по-разному – приоткрывая завесу, можно сказать, что мужчин можно будет увидеть и в бане, и на художественной выставке.

„Поскольку период, когда Тарту является культурной столицей, постепенно подходит к концу, мы с Оттом решили рассказать о мероприятиях, которые непременно стоит посетить“, сказал Аванди.

„А так как Южная Эстония вместе с Тарту является культурной столицей, мы проехали по городам этого региона и теперь каждую неделю будем показывать, куда, по нашему мнению, следует направиться“, добавил Сепп.

„Мы рады снова сотрудничать с Оттом и Мяртом в рамках Тарту 2024“, сказал руководитель Тарту 2024 Кулдар Лейс. „В полуфинале конкурса Eesti Laul“ мы увидели в клипах юмористическую историю создания культурной столицы, а на летнем празднике Тарту 2024 дуэт исполнил рэп-версию композиции классического рока „Raudmees“. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, что они придумают и сделают на этот раз“.

В первой части дуэт осветит мероприятие основной программы Тарту 2024 „Taevapargi pühitsemine“, которое стартует в эту пятницу, 16 августа, в Пылва. Во время восьми посвящений состоится выступления дервишей, можно будет услышать японские барабаны тайко и певцов из Эстонии, Германии, Шотландии, Грузии и других мест. Мероприятия пройдут на террасе на крыше Пылваского культурного центра, церкви Põlva Maarja и лесной сцене Intsikurmu с 16 до 25 до августа.

Откройте для себя самые примечательные осенние мероприятия Тарту 2024 по ссылке: https://tartu2024.ee/sugis/