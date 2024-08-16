ФОТО | Какая прелесть! Vogue превратился в Dogue: библия моды показала обложки с собаками знаменитостей

Журнал Vogue представил очень необычный проект The Dogue Days of Summer, посвященный собакам. Вместо обложек Vogue читателей порадовали обложками Dogue, которые украсили собаки знаменитостей из мира моды и шоу-бизнеса. Соответствующие фото и бэкстейджи появились на странице издания в Instagram.

В преддверии Недели моды Vogue отснял 12 обложек с собаками. В съемках принимали участие 16 животных – чихуахуа Пилаф актрисы Деми Мур, питбуль Шарк певицы Билли Айлиш, питбуль Танк звезды „Эйфории“ Сидни Суини, три джек-рассел-терьера певицы Мэрайи Кэри, такса-муза Гектор модельера Тома Брауна, золотистые дудли Рэдли, Харпер и Финч главного редактора Vogue Анны Винтур и другие.

„Мы начали с того, что надеялись сфотографировать полдюжины знаменитых собак, но все сказали „да“, и вот мы с дюжиной — 16, если считать три дудля Анны Винтур и трио джек-рассел-терьеров Мэрайи Кэри“, – говорится в подписи к одному из постов.

Как уже говорилось выше , среди героев выпуска – помесь питбуля по кличке Танк, который принадлежит Сидни Суини. Любовь к собакам актрисе передалась от прабабушки, у которой было восемь собак. Когда у нее не осталось места для новых животных в доме, она отправилась волонтером в приют для животных, взяв с собой 17-летниюю Сидни. Там будущая актриса увидела щенка, который покорил ее сердце. На тот момент ему было не больше четырех недель. Сейчас она не представляет своей жизни без него. Каждое утро Суини начинается с того, что, проснувшись, она обнимает Танка и идет на кухню готовить завтрак.

Питубль Шарк, владелицей которого является певица Билли Айлиш, – тоже герой одной из обложек. Животное является не просто любимцем артистки и ее брата Финнеаса, но и их партнером. Если внимательно послушать песню „The Greatest“ из последнего альбома Айлиш „Hit Me Hard and Soft“, можно услышать дыхание и звон ошейника пса.