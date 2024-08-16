Полтора часа на прическу и выступление в Горхолле. Интересные факты о The Prodigy, которые совсем скоро зажгут в Таллинне

Кто такие The Prodigy? Одна из самых успешных электронных групп всех времен. Культовый британский коллектив, образованный в начале 90-х годов и покоривший мировую рэйв-сцену. The Prodigy — одна из важнейших групп за всю историю электронной музыки.

Кто участники группы? Главными участниками группы всегда числились Кит Флинт (ушел из жизни, когда артисту было 49 лет), Лиам Хоулетт и Максим Реалити.

На их первое выступление пришло примерно 20 человек… Сегодня в это верится с большим трудом, учитывая тот факт, что уже в 2000-х они заполняли многотысячные стадионы, но на первый концерт The Prodigy, который группа отыграла в 1990 году, пришло что-то около 20-ти человек… С тех пор они прошли очень долгий путь, в результате чего даже получили прозвище „Крёстные отцы рейва“ из-за популярности их музыки. Они также являются пионерами жанра „большой бит“ в электронной музыке.

На причёску и макияж Максиму требовалось не менее 1,5 часов. Рекорд среди всех участников группы, ведь остальные были готовы в течении 10 минут

Они записывали все свои треки в домашней студии под названием „The Dirtchamber“! Группа записывала все свои треки в домашней студии Лиама Хоулетта, которую они ласково называли „The Dirtchamber“

Их альбом The Fat Of The Land стал самой продаваемой танцевальной пластинкой в истории! The Prodigy побили несколько серьёзных рекордов! Так, их классический альбом The Fat Of The Land был самым продаваемым танцевальным альбомом всех времён! Впервые выпущенный в 1997 году, только за первую неделю альбом разошёлся тиражом более 317 000 копий. По состоянию на 2019 год было продано более 10 миллионов копий… Если это было недостаточно впечатляющим, то напомним, что в 1996 году 10 их песен одновременно вошли в Топ-100 Великобритании (среди них „Everybody In The Place“, „Fire“, „Out Of Space“ и другие…)

Бэнд заявил о себе на весь мир с синглами „Firestarter“, „Smack My Bitch Up“ и „Breathe“! Группа The Prodigy изменила текст своего хита „Smack My Bitch Up“ после многих лет споров. На кадрах с недавнего концерта вокалист Максим Реалити произносит „Change my pitch up“ („Повышаю свой уровень“ или „Повышаю высоту своего тона“) вместо оригинальной строчки „Smack My Bitch Up“ („Ударь мою сучку“).