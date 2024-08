Полтора часа на прическу и выступление в Горхолле. Интересные факты о The Prodigy, которые совсем скоро зажгут в Таллинне

Их альбом The Fat Of The Land стал самой продаваемой танцевальной пластинкой в истории! The Prodigy побили несколько серьёзных рекордов! Так, их классический альбом The Fat Of The Land был самым продаваемым танцевальным альбомом всех времён! Впервые выпущенный в 1997 году, только за первую неделю альбом разошёлся тиражом более 317 000 копий. По состоянию на 2019 год было продано более 10 миллионов копий… Если это было недостаточно впечатляющим, то напомним, что в 1996 году 10 их песен одновременно вошли в Топ-100 Великобритании (среди них „Everybody In The Place“, „Fire“, „Out Of Space“ и другие…)