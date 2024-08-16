Полтора часа на прическу и выступление в Горхолле. Интересные факты о The Prodigy, которые совсем скоро зажгут в Таллинне
Культовая группа The Prodigy зажжет на Таллиннском певческом поле уже завтра, 17 августа. Гостей концерта ждет мегашоу с секретным артистом на разогреве и 1,5 часа с легендарными The Prodigy. Вот несколько инетерсных фактов о группе в преддверии концерта.
Кто такие The Prodigy? Одна из самых успешных электронных групп всех времен. Культовый британский коллектив, образованный в начале 90-х годов и покоривший мировую рэйв-сцену. The Prodigy — одна из важнейших групп за всю историю электронной музыки.
Кто участники группы? Главными участниками группы всегда числились Кит Флинт (ушел из жизни, когда артисту было 49 лет), Лиам Хоулетт и Максим Реалити.
На их первое выступление пришло примерно 20 человек… Сегодня в это верится с большим трудом, учитывая тот факт, что уже в 2000-х они заполняли многотысячные стадионы, но на первый концерт The Prodigy, который группа отыграла в 1990 году, пришло что-то около 20-ти человек… С тех пор они прошли очень долгий путь, в результате чего даже получили прозвище „Крёстные отцы рейва“ из-за популярности их музыки. Они также являются пионерами жанра „большой бит“ в электронной музыке.
На причёску и макияж Максиму требовалось не менее 1,5 часов. Рекорд среди всех участников группы, ведь остальные были готовы в течении 10 минут
Они записывали все свои треки в домашней студии под названием „The Dirtchamber“! Группа записывала все свои треки в домашней студии Лиама Хоулетта, которую они ласково называли „The Dirtchamber“
Их альбом The Fat Of The Land стал самой продаваемой танцевальной пластинкой в истории! The Prodigy побили несколько серьёзных рекордов! Так, их классический альбом The Fat Of The Land был самым продаваемым танцевальным альбомом всех времён! Впервые выпущенный в 1997 году, только за первую неделю альбом разошёлся тиражом более 317 000 копий. По состоянию на 2019 год было продано более 10 миллионов копий… Если это было недостаточно впечатляющим, то напомним, что в 1996 году 10 их песен одновременно вошли в Топ-100 Великобритании (среди них „Everybody In The Place“, „Fire“, „Out Of Space“ и другие…)
Бэнд заявил о себе на весь мир с синглами „Firestarter“, „Smack My Bitch Up“ и „Breathe“! Группа The Prodigy изменила текст своего хита „Smack My Bitch Up“ после многих лет споров. На кадрах с недавнего концерта вокалист Максим Реалити произносит „Change my pitch up“ („Повышаю свой уровень“ или „Повышаю высоту своего тона“) вместо оригинальной строчки „Smack My Bitch Up“ („Ударь мою сучку“).
Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году, а до этого на фестивале Õllesummer в 2016 году, в Saku Suurhall ( Unibet Arena) в 2006 году и в Горхолле в 1998 году.
Всеобъемлющее световое шоу. Лазеры и спецэффекты специально запрограммированы под каждый трек, что дает ощущение полного погружения.
Несколько фур оборудования. Концерт британской группы The Prodigy будет технически самым сложным из всех, что были в Таллинне. Артисты покажут самое масштабное и грандиозное шоу в истории Эстонии, технический райдер очень не простой. Концерт The Prodigy обещает быть как минимум в два раза громче всех предыдущих выступлений на певческом поле. Часть необходимого звукового и светового оборудования из технического склада The Prodigy в Англии привезёт на 20-ти тонных фурах. Как рассказали организаторы концерта, на протяжении всего пути перевозчиков будет сопровождать вооруженная охрана.
Первые 3000 билетов в Таллинне были проданы за 15 минут после старта продаж. Сайты билетного оператора еле выдержали нагрузку из-за ошеломляющего спроса.