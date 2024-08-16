Кино
16.08.2024, 14:00

Фильм „Мамма Миа!“ получит третью часть, заявила одна из актрис

 
Актеры фильма „Mamma mia!“
Актеры фильма „Mamma mia!“
ФОТО: Bob Strong | Scanpix

Американская актриса Кристина Барански, известная по сериалу „Позолоченный век“ и фильму „Чикаго“, заявила, что на экраны выйдет третий фильм из серии „Мамма Миа!“. Об этом написал The Hollywood Reporter.

По ее словам, продюсер Джуди Крамер уже работает над созданием новой картины. У нее уже есть сюжет. „Мы все будем веселиться на каком‑нибудь сказочном греческом или хорватском острове, я надеюсь“, — сказала Барански.

Актриса отметила, что Крамер поделилась с ней планами. „Джуди Крамер делает так, чтобы все случилось. Она воплотила в жизнь второй фильм, и это был феноменальный успех“, — заявила она.

По словам Барански, фильмы из серии „Мамма Миа!“ делают людей счастливыми. „Людей привлекают счастье и радость, а не обреченность и уныние. „Мамма Миа!“ сделала счастливыми миллионы людей по всему миру“, — подчеркнула артистка.

„Не кажется ли вам, что она немного глуповата? В этом ее очарование. Когда я бываю в Европе, не могу передать, сколько маленьких девочек хотят сфотографироваться с Таней. Меня немного беспокоит, что Таня — их любимый персонаж. Но, что ж, нас всегда привлекали такие энергичные, сексуальные леди“, — добавила Барански.

Музыкальная комедия „Мамма Миа!“ вышла в 2008 году. Она рассказала о девушке, которая решает узнать своего отца — и приглашает на свадьбу троих мужчин, с которыми у ее матери были отношения. „Mamma Mia! 2“ вышла в 2018 году.

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