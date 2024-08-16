Фильм „Мамма Миа!“ получит третью часть, заявила одна из актрис

По ее словам, продюсер Джуди Крамер уже работает над созданием новой картины. У нее уже есть сюжет. „Мы все будем веселиться на каком‑нибудь сказочном греческом или хорватском острове, я надеюсь“, — сказала Барански.

Актриса отметила, что Крамер поделилась с ней планами. „Джуди Крамер делает так, чтобы все случилось. Она воплотила в жизнь второй фильм, и это был феноменальный успех“, — заявила она.

По словам Барански, фильмы из серии „Мамма Миа!“ делают людей счастливыми. „Людей привлекают счастье и радость, а не обреченность и уныние. „Мамма Миа!“ сделала счастливыми миллионы людей по всему миру“, — подчеркнула артистка.

„Не кажется ли вам, что она немного глуповата? В этом ее очарование. Когда я бываю в Европе, не могу передать, сколько маленьких девочек хотят сфотографироваться с Таней. Меня немного беспокоит, что Таня — их любимый персонаж. Но, что ж, нас всегда привлекали такие энергичные, сексуальные леди“, — добавила Барански.

Музыкальная комедия „Мамма Миа!“ вышла в 2008 году. Она рассказала о девушке, которая решает узнать своего отца — и приглашает на свадьбу троих мужчин, с которыми у ее матери были отношения. „Mamma Mia! 2“ вышла в 2018 году.