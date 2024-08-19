С кем дружат принц и принцесса: эти люди входят в ближний круг Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Одной из самых близких персон к Кейт является ее давний стилист и ассистент Наташа Арчер. С Кейт она работает с 2017 года, и, конечно, находится рядом в самые важные моменты. В трудный час Наташа также не оставила Кейт – в начале года папарацци заметили, как Арчер покидала клинику, где Кейт проводили операцию.

Не секрет, что принц и принцесса Уэльские любят проводить время в своем поместье Анмер-Холл в Норфолке. Там у них сложилась и своя компания. В нее входит чета ван Катсемов: Рози и Уильям. Ван Катсемы — давние друзья королевской семьи, а их дети принимали участие в нескольких торжественных мероприятиях. Рози — модельер, а Уильям, который также является крестным отцом принца Джорджа, — финансовый директор.

Неподалеку от Норфолка также проживают леди Лора Мид, крестная мать принца Луи, и Джеймс Мид, один из лучших друзей принца Уильяма. Джеймс Мид был одним из шаферов на свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году, а Уильям взял на себя ту же роль уже на свадьбе друга в 2013 году. Кстати, Джеймс — еще и один из крестных отцов принцессы Шарлотты. Учитывая, что находятся неподалеку, пара часто присоединялась к принцу и принцессе Уэльским на камерных ужинах и непринужденных соседских встречах.

Есть Кейт и с кем обсудить свою любовь к здоровому образу жизни и занятиям пилатесом и йоге, ведь одна из ее подруг в Норфолке – преподаватель именно этих спортивных дисциплин. Речь идет о леди Зои Уоррен — жене крестника принцессы Дианы Джейка Уоррена, который занимается скаковыми лошадьми. Во время пандемии коронавируса Зои, кстати, проводила онлайн-занятия, в том числе и для Кейт, чтобы та не растерла форму на самоизоляции.

Может показаться, что основной круг общения Кейт составляют люди, которые так или иначе появились в ее жизни благодаря Уильяму, а от прошлых друзей, вступив в королевскую семью, она оказалась отрезана. Но это не так. Кейт поддерживает отношения со своей школьной подругой Софи Снаггс (в девичестве Картер), которая выросла недалеко от Сандрингема.