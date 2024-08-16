Шоубиз
16.08.2024, 15:00

О полюбовном расставании можно забыть? К разводу Танеля и Лаурен Падар привлечены адвокаты

 
Танель и Лаурен Падар. Коллаж
Танель и Лаурен Падар. Коллаж
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

Лаурен и Танель Падар, поженившиеся прошлым летом, достигли новой точки в своей саге о разводе. По данным журнала Kroonika, развод четы Падар близок к завершению, но они наняли адвокатов, чтобы урегулировать споры, например, раздел совместного имущества.

Якобы Лаурен Падар (28) уже давно хотела развестись с Танелем Падаром (43), но Танель не хотел торопиться с решением - в кризис время дает возможность поразмыслить, а иногда и шанс что-то спасти.

Согласно информации, полученной Kroonika, Танель согласился вместе с Лаурен подать совместное заявление о разводе в ЗАГС. Развод вступит в силу, как предусмотрено законом, после тридцатидневного периода на размышления, если за это время ни один из супругов не передумает. Затем оба супруга еще раз подписывают заявление о своих намерениях - только после этого развод вступает в законную силу.

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