16.08.2024, 15:00
О полюбовном расставании можно забыть? К разводу Танеля и Лаурен Падар привлечены адвокаты
ФОТО: | Delfi Meedia
Лаурен и Танель Падар, поженившиеся прошлым летом, достигли новой точки в своей саге о разводе. По данным журнала Kroonika, развод четы Падар близок к завершению, но они наняли адвокатов, чтобы урегулировать споры, например, раздел совместного имущества.
Якобы Лаурен Падар (28) уже давно хотела развестись с Танелем Падаром (43), но Танель не хотел торопиться с решением - в кризис время дает возможность поразмыслить, а иногда и шанс что-то спасти.
Уже заказано?