О полюбовном расставании можно забыть? К разводу Танеля и Лаурен Падар привлечены адвокаты

Якобы Лаурен Падар (28) уже давно хотела развестись с Танелем Падаром (43), но Танель не хотел торопиться с решением - в кризис время дает возможность поразмыслить, а иногда и шанс что-то спасти.

Согласно информации, полученной Kroonika, Танель согласился вместе с Лаурен подать совместное заявление о разводе в ЗАГС. Развод вступит в силу, как предусмотрено законом, после тридцатидневного периода на размышления, если за это время ни один из супругов не передумает. Затем оба супруга еще раз подписывают заявление о своих намерениях - только после этого развод вступает в законную силу.