Не для слабонервных: в Таллинне пройдет „Ужин с паршивым обслуживанием“ на русском языке

Kingitus.ee, эстонская компания по предоставлению самых разных впечатлений и подарков, объявила о запуске новой серии мероприятий — „Ужин с паршивым обслуживанием“ на русском языке. На протяжении более 10 лет уникальная концепция ужина с паршивым обслуживанием завоевывала сердца гостей своей необычностью и искрометным юмором, и теперь это невероятное приключение станет доступным для русскоязычной аудитории. Гостей ждет вечер, полный удивительных гастрономических открытий, непревзойденной честности персонала и искреннего смеха. Мероприятие сочетает в себе ужин из трех блюд, приветственный напиток, искреннее обслуживание персонала и неподражаемое веселье.

Цель проекта „Shitty Dinner“ — предложить гостям незабываемые впечатления, которые будут радовать и оставаться в памяти. „Запуск серии мероприятий „Ужин с паршивым обслуживанием“ на русском языке является важным шагом для нас. Мы стремимся предложить нашим гостям что-то исключительное и уникальное. Создание этого мероприятия на русском языке позволяет русскоязычной аудитории испытать те же самые эмоции и впечатления, но на родном языке,“ — комментирует Кадри Лепику, исполнительный директор Kingitus.ee. „Наша цель — соединить юмор, позитивные эмоции и гастрономическое наслаждение в одном фантастическом вечере. Мы уверены, что эта серия мероприятий предложит нашим посетителям незабываемые моменты и воспоминания.“

Первое мероприятие состоится уже 29 августа в 19:00 в ресторане Канути. Продажи на эту дату уже открыты и билеты доступны на веб-сайте . Ужины будут проводиться регулярно, начиная с сентября, и у посетителей будет возможность выбрать разные даты.