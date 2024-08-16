Политик и музыкант Айвар Рийсалу развелся с женой после 14 лет брака: „Что тут обсуждать?“

Айвар и Марина Рийсалу поженились в октябре 2009 года, но летом 2022 года стало известно, что у музыканта родится внебрачная дочь от Аннели Карлсон, которая живет в Пярну.

Согласно регистру супружеского имущества, развод Айвара и Марины вступил в силу 26 марта этого года. Õhtuleht также обратился к паре за комментариями. „Это наше личное дело, и мы имеем право на конфиденциальность, потому что мы больше не являемся публичными фигурами. Это не стоит комментировать. Регистры есть регистры, и они говорят на своем языке. Что тут обсуждать? Вы и так уже успели достаточно разворошить мою личную жизнь“, - ответил Айвар Рийсалу.