Шоубиз
16.08.2024, 17:00

Политик и музыкант Айвар Рийсалу развелся с женой после 14 лет брака: „Что тут обсуждать?“

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Aivar Riisalu, Marina Riisalu, EV 93. aastapäeva presidendi vastuvõtt
Aivar Riisalu, Marina Riisalu, EV 93. aastapäeva presidendi vastuvõtt
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Политик и лидер группы Meie Mehe Айвар Рийсалу развелся с супругой Мариной Рийсалу после 14 лет брака, пишет Õhtuleht.

Айвар и Марина Рийсалу поженились в октябре 2009 года, но летом 2022 года стало известно, что у музыканта родится внебрачная дочь от Аннели Карлсон, которая живет в Пярну.

Согласно регистру супружеского имущества, развод Айвара и Марины вступил в силу 26 марта этого года. Õhtuleht также обратился к паре за комментариями. „Это наше личное дело, и мы имеем право на конфиденциальность, потому что мы больше не являемся публичными фигурами. Это не стоит комментировать. Регистры есть регистры, и они говорят на своем языке. Что тут обсуждать? Вы и так уже успели достаточно разворошить мою личную жизнь“, - ответил Айвар Рийсалу.

Марина также не хочет вдаваться в подробности о разводе: „Я не публичная фигура и не хочу отвечать на эти вопросы“.

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