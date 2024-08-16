„Мужчины, можете не писать мне“. Нашелся смельчак? Кристина Пяртельпоэг намекнула, что ее сердце уже не свободно

Мужчины завалили Кристину сообщениями после того, как в журнале Kroonika появилась статья о ней. В заголовке статьи была ее цитата из интервью в передаче „Kiss sa oled?“ на радио Kiss FM, где смелая девушка рассказывала о знакомствах в свои 30 лет и трудностях поиска второй половинки. Передача вышла в эфир в среду на прошлой неделе, но запись была сделана раньше.

Пяртельпоэг, которая живет свободной жизнью, рассказала в радиопередаче, что ей трудно найти время для свиданий в нынешний напряженный период своей жизни. Однако она надеется, что, возможно, осенью у неё появится больше возможностей для знакомств с противоположным полом.

„В то же время я осознаю, что среднестатистический эстонский мужчина не осмеливается встречаться со мной, потому что я привлекаю слишком много внимания, - сказала Пяртельпоэг. - Это слишком много для спокойного человека. Я понимаю, что это не может быть кто угодно. Это определенно должен быть очень уверенный в себе мужчина. Он должен знать, чего хочет, и не бояться меня“.

Говоря о мире свиданий, Пяртельпоэг вспомнила последнее длительное общение с мужчиной, с которым она по-настоящему так и не начала серьёзные отношения. Пяртельпоэг заявила, что недавно снова видела этого мужчину, но к тому моменту уже забыл все плохое, что произошло между ними. „Моя любовная жизнь по-прежнему очень яркая. А тут нечего расточаться, все мило и здорово“, - рассмеялась она.

В своих соцсетях Пяртельпоэг рассказала о статье, в которой шла речь о свиданиях, и об отклике на нее. „Теперь у меня полно сообщений от разных мужчин, как в Facebook, так и в Instagram, мол они бы осмелились встречаться со мной. Это очень мило и приятно, но я не хочу“, - с легкой ухмылкой сообщила Кристина на своем аккаунте в Instagram.