18.08.2024, 01:02
ФОТО И ВИДЕО | В Палдиски гуляли всю ночь: роскошным концертом отметили День города – Монеточка зажгла
ФОТО: | Delfi Meedia
В эту субботу, 17 августа, город Палдиски с размахом отметил свой 306-й день рождения. С самого утра жители и гости города могли наслаждаться различными мероприятиями: ярмарки, уличные выступления, спортивные соревнования — все это заполнило центральные улицы города с 9 утра. Праздничное настроение царило повсюду, а солнечная погода только способствовала тому, чтобы люди остались на улицах до позднего вечера.
Главным событием дня стало вечернее выступление известной певицы Монеточки.
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