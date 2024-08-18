Культура
18.08.2024, 01:02

ФОТО И ВИДЕО | В Палдиски гуляли всю ночь: роскошным концертом отметили День города – Монеточка зажгла

 
Monetochka Paldiskis
Monetochka Paldiskis
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

В эту субботу, 17 августа, город Палдиски с размахом отметил свой 306-й день рождения. С самого утра жители и гости города могли наслаждаться различными мероприятиями: ярмарки, уличные выступления, спортивные соревнования — все это заполнило центральные улицы города с 9 утра. Праздничное настроение царило повсюду, а солнечная погода только способствовала тому, чтобы люди остались на улицах до позднего вечера.

Главным событием дня стало вечернее выступление известной певицы Монеточки.

„Лиза, Лиза, Лиза“,– скандируют фанаты у сцены, держа в руках десятки разноцветных плакатов, где написаны признания в любви и строчки из ее песен –„Мы тебя любим“, „С днем рождения, Нина“, „Это было в России“. Сотни детей собрались у сцены заблаговременно, чтобы занять лучшее место на концерте. Уже часов с 19 юные фанаты были на месте, ведь в своих Instagram сторис Монеточка заявила, что выйдет на сцену с 20 до 20:30, но к указанному времени этого не произошло.

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