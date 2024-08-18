ФОТО И ВИДЕО | В Палдиски гуляли всю ночь: роскошным концертом отметили День города – Монеточка зажгла

„Лиза, Лиза, Лиза“,– скандируют фанаты у сцены, держа в руках десятки разноцветных плакатов, где написаны признания в любви и строчки из ее песен –„Мы тебя любим“, „С днем рождения, Нина“, „Это было в России“. Сотни детей собрались у сцены заблаговременно, чтобы занять лучшее место на концерте. Уже часов с 19 юные фанаты были на месте, ведь в своих Instagram сторис Монеточка заявила, что выйдет на сцену с 20 до 20:30, но к указанному времени этого не произошло.