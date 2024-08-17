ВИДЕО | „Это наше время. Все поголовно в школе слушали“. Концерт The Prodigy еще не начался, но фанаты уже в восторге
После долгого перерыва, 17 августа, на Таллиннском певческом состоялось одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого лета - выступление группы The Prodigy. Редакция RusDelfi решила узнать у фанатов с какой песни началось знакомство с The Prodigy и повлияла ли смерть главного вокалиста на их любовь к группе.
Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году. И ожидается, что концерт The Prodigy не обойдется без грандиозного шоу.
„Это наше время“, - делиться фанатка The Prodigy. - „Это все поголовно в школе слушали“.
„Мы купили билеты где-то в апреле. Поэтому мы были подготовлены к этому“, - сказала опрашиваемая.
В марте 2019 года в возрасте 49 лет скончался главный участник группы Кит Флинт. Но фанаты считают, что его дух и дальше будет ощущаться в каждом выступлении и каждой песне.
„Я рос на этой музыке,“ - говорит мужчина с улыбкой, - „И мечта сбылась. Наконец-то попал на концерт!“
„Мечта детства, которая вот-вот исполнится“, - поделилась одна девушка.
Напомним, что The Prodigy побили несколько серьезных рекордов, выпустил больше тысячи альбомов, а главное завоевал сердца людей разных поколений.
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