ВИДЕО | „Это наше время. Все поголовно в школе слушали“. Концерт The Prodigy еще не начался, но фанаты уже в восторге

Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году. И ожидается, что концерт The Prodigy не обойдется без грандиозного шоу.

„Это наше время“, - делиться фанатка The Prodigy. - „Это все поголовно в школе слушали“.

„Мы купили билеты где-то в апреле. Поэтому мы были подготовлены к этому“, - сказала опрашиваемая.

В марте 2019 года в возрасте 49 лет скончался главный участник группы Кит Флинт. Но фанаты считают, что его дух и дальше будет ощущаться в каждом выступлении и каждой песне.

„Я рос на этой музыке,“ - говорит мужчина с улыбкой, - „И мечта сбылась. Наконец-то попал на концерт!“

„Мечта детства, которая вот-вот исполнится“, - поделилась одна девушка.

Напомним, что The Prodigy побили несколько серьезных рекордов, выпустил больше тысячи альбомов, а главное завоевал сердца людей разных поколений.

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