18.08.2024, 09:36
Умер французский актер Ален Делон(20)
ФОТО: | Shutterstock
Умер французский актер Ален Делон. Ему было 88 лет, сообщает France24.
Сообщается, что актер ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.
Ален Делон родился во Франции 8 ноября 1935 года.
Наибольшую известность приобрёл после фильмов „На ярком солнце“ (1960), „Рокко и его братья“ (1960), „Леопард“ (1963), „Чёрный тюльпан“ (1964), номинант на „Золотой глобус“ в категории „Лучший дебютант“. Обладатель премии „Сезар“ за лучшую мужскую роль в картине „Наша история“ (1984). Офицер ордена Почётного легиона.
Его имя в массовом сознании стало нарицательным.