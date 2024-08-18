Умер французский актер Ален Делон

Сообщается, что актер ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

Ален Делон родился во Франции 8 ноября 1935 года.

Наибольшую известность приобрёл после фильмов „На ярком солнце“ (1960), „Рокко и его братья“ (1960), „Леопард“ (1963), „Чёрный тюльпан“ (1964), номинант на „Золотой глобус“ в категории „Лучший дебютант“. Обладатель премии „Сезар“ за лучшую мужскую роль в картине „Наша история“ (1984). Офицер ордена Почётного легиона.

Его имя в массовом сознании стало нарицательным.