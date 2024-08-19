Kiseljus TEATER открывает свой первый сезон спектаклем „MANN IST MANN“ на русском языке

Спектакль MANN IST MANN, премьера которого состоялась в январе 2024 года, был создан молодой независимой командой под руководством режиссёра Антона Киселюса. В спектакле играют десять молодых актёров, выпускники двух разных наборов студии Русского театра. Спектакль был выпущен при поддержке частных спонсоров, „Капитала культуры Эстонии“ и Русского театра Эстонии.

Именно спектакль MANN IST MANN в жанре кабаре стал основой для создания нового независимого театра в Таллинне. В грядущем сезоне молодой коллектив будет играть спектакль по пьесе Бертольта Брехта на сцене Sakala Teatrimaja.

Главной задачей проекта является в первую очередь говорить с молодежью – о насущной политической и социальной обстановке, о войне и гуманизме, об истории и сегодняшнем дне, потому что именно от молодого поколения зависит будущее и те перемены, которые нас ждут.

Режиссер Антон Киселюс говорит: „Пьеса „Что тот солдат, что этот“ и наш спектакль „MANN IST MANN“ рассматривает человека не столько в тисках тотальной власти, сколько конкретно как человека, которого власть затягивает в свои игры и превращает в оружие. Главная тема спектакля и пьесы заключается в том, что одного человека можно легко превратить в другого — так думает государственная машина. И для этой бездушной машины нет никакой разницы между людьми, для нее все взаимозаменяемы“.

Художник спектакля Антон Трошин, хореограф Анита Курылёва, художник по свету Антон Андреюк. На сцене играют Нина Загвоздкина, Иван Мысягин, София Стрёмберг, Михаил Пащук, Валерий Баженов, Павел Корнышев, Стелла Фришман, София Михалёва, Полина Крючкова и Катрин Селюгина.

„MANN IST MANN“ можно будет увидеть на сцене Sakala 3 Teatrimaja 23, 24, 25 августа, 8 и 9 октября.

Спектакль идет на русском языке. Больше информации - здесь.