19.08.2024, 10:01
ВИДЕО | Посещение ночного клуба возлюбленным Алики закончилось вмешательством охраны
ФОТО: Instagrami kuvatõmmised
В минувшие выходные бойфренд Алики Рауль Эско знатно отдохнул в ночном клубе Hollywood. Вечеринка была настолько жаркой, что попытку Рауля станцевать на барной стойке пришлось прервать охране.
В субботу вечером Рауль Эско отправился в клуб Hollywood со своим братом Рометом и матерью-дизайнером Сирет. Судя по ролику, опубликованному в TikTok, семья провела вечер в отличном настроении.
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