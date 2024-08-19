ВИДЕО | Посещение ночного клуба возлюбленным Алики закончилось вмешательством охраны

В субботу вечером Рауль Эско отправился в клуб Hollywood со своим братом Рометом и матерью-дизайнером Сирет. Судя по ролику, опубликованному в TikTok, семья провела вечер в отличном настроении.

В какой-то момент, танцуя в клубе, парень Алики Рауль решил забраться на барную стойку и присоединиться к вечеринке уже оттуда. В какой-то момент охранник заведения подошел к бару, бросил разгорячившегося героя на плечо и унес. Рауль успел только крикнуть сквозь музыку: „Смотрите, что это!“