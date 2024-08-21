Необычные экскурсии и пикник-концерты: 10 событий, которые нельзя пропустить на Ночи культуры в Таллинне

„В этом году фестиваль обратил свой взор на окраины: в нем участвуют художники и сферы искусства, представленные, так сказать, за пределами культурного центра. Тем самым мы хотим уделить внимание разнообразию нашего культурного пространства и напомнить, что различия обогащают“, – сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя.

Введением к фестивалю „Ночь культуры“ станет панельная дискуссия о взаимной динамике альтернативной и мейнстримной культуры, место проведения – Эстонский музей современного искусства, начало в 16:30.

С 18 часов в разных районах города можно будет увидеть, услышать и ощутить многослойную программу фестиваля. На главной сцене на горке Харью выступят восходящие звезды эмоциональной электронной музыки Ан-Марлен и boipepperoni, декадентский Florian Wahl и выступающая уже десять лет стильная инди-группа Ouu, а также артист San Hani с интересным саундскейпом.

В это же время в Пыхья-Таллинне пройдут два фестиваля молодых музыкантов. Фестиваль Uusmus в Fotografiska объединит молодых исполнителей, которые выступают в разных жанрах и представят свое творчество на профессиональном уровне, а на уличной сцене Пыхья-Таллиннского молодежного центра и в парке Паэ состоятся концерты „Наша музыка – 2024“, на которых можно будет услышать джаз, рок, альтернативную инди-музыку и пр.

В общинном огороде Лаагна публику удивит пикник-концерт, на котором музыкант и сказочница Полина Черкасова расскажет истории разных культур под музыку собственного сочинения.

Перформативные выступления можно будет увидеть в квартале Ротерманни (выступление Stalker Dancers – Анумай Раска, Кярт Коппель, Лийсбет Хорн) и в Эстонском музее архитектуры. Там зрители насладятся представлением Себастиана Талмара и Санхуна Ли „I am many“, связанным с музейной выставкой „Театральные здания Эстонии“.

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