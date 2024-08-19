Папарацци заметили сияющего от счастья Аффлека за ужином с экс-женой

Американский актер Бен Аффлек сейчас переживает настоящую семейную драму. Его брак с Дженнифер Лопес буквально трещит по швам. В прессе пишут, что артист и певица уже подготовили документы на развод. Помимо прочего, супруги, по слухам, давно не живут под одной крышей. Лауреат двух премий „Оскар“ подыскал особняк поближе к жилищу бывшей жены Дженнифер Гарнер и их общих детей — дочерей Вайолет и Серафины, а также сына Сэмюэля.