Шоубиз
19.08.2024, 17:02

Папарацци заметили сияющего от счастья Аффлека за ужином с экс-женой

 
Бен Аффлек
Бен Аффлек
ФОТО: MARIO ANZUONI | Scanpix

Актер встретился с Дженнифер Гарнер.

Американский актер Бен Аффлек сейчас переживает настоящую семейную драму. Его брак с Дженнифер Лопес буквально трещит по швам. В прессе пишут, что артист и певица уже подготовили документы на развод. Помимо прочего, супруги, по слухам, давно не живут под одной крышей. Лауреат двух премий „Оскар“ подыскал особняк поближе к жилищу бывшей жены Дженнифер Гарнер и их общих детей — дочерей Вайолет и Серафины, а также сына Сэмюэля.

Накануне папарацци заметили сияющего от счастья Аффлека. Актер провел вечер в компании экс-супруги и наследников. Повод для встречи оказался более чем серьезным. Дело в том, что старшая дочка Бена, по слухам, поступила в Йельский университет. Соответствующими снимками поделились журналисты издания Daily Mail.

По информации портала, звездная мачеха Вайолет Дженнифер Лопес на знаменательном мероприятии отсутствовала. Несмотря на ее тесную связь с 18-летней девушкой, певица пропустила праздничный вечер.

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