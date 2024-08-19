Дети Алена Делона, которых обвиняли в попытке убить актера, выступили с официальным заявлением

На 89-м году жизни скончался кумир миллионов, секс-символ европейского кино Ален Делон. Последние месяцы актера были омрачены тяжелыми болезнями и громким скандалом: подруга и по совместительству сиделка звезды Хироми Роллен обвинила троих детей Делона в попытке убить отца. По ее версии, нерадивые отпрыски собирались заменить необходимую актеру химиотерапию на фруктовые соки. Кроме того, ранее сообщалось, что артист твердо решил уйти из жизни при помощи эвтаназии в швейцарской клинике. Неудивительно, что его поклонники задаются резонным вопросом: при каких все-таки обстоятельствах умер их кумир?

Долго ждать ответа не пришлось: трое отпрысков актера оперативно сделали официальное заявление. По их словам, Делон умер дома в окружении близких. „[Дети актера] Ален-Фабьен, Анушка, Энтони, а также [его собака] Лубо глубоко опечалены сообщением о смерти своего отца. Он мирно скончался дома в [французской коммуне] Души в окружении своих троих детей и своей семьи“, — гласит сообщение родных знаменитости, которое цитирует Agence France-Presse.

Причина смерти актера остается неизвестной. В 2019 году Ален Делон перенес инсульт, который спровоцировал болезнь Альцгеймера. Кроме того, он страдал от лимфомы — одного из видов рака. Наследники призвали с уважением отнестись к частной жизни родственников звезды в этот скорбный момент.