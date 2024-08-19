14-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала бойфренда и поздравила его с праздником

Младшая дочь известной певицы Веры Брежневой - 14-летняя Соня Киперман - призналась, что она состоит в отношениях. Девушка показала своего бойфренда и публично обратилась к нему.

Звездная дочь уже длительное время в отношениях. В воскресенье, 18 августа, ее возлюбленный Эндрю Андерсон отмечал свой день рождения. Поэтому, по случаю праздника девушка поздравила парня в сети.

Киперман не была многословной. В своем Instagram она опубликовала совместную фотографию с любимым и написала: „С днем рождения“, и обозначила своего избранника. На фото Сара позировала в черном кружевном платье в объятиях Андерсона, который показался в классической белой рубашке.

Пока точно неизвестно, когда пара закрутила роман. Однако почти два года назад, когда Саре было 13, она уже состояла в отношениях, вероятно, с Андерсоном.

Девушка сейчас живет в Швейцарии. Ранее она рассказывала, что хочет стать дизайнером интерьеров и будет изучать это дело в университете в Европе. Киперман живет отдельно от Брежневой.