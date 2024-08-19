Народная артистка Украины София Ротару, которая ранее показала, как отпраздновала 77-летие, много лет назад приобрела здание в Ялте, Крым, за символическую сумму. Условием покупки было то, что в доме должен был работать детский кружок. Однако сейчас российские пропагандисты выдали, что певица не сдержала обещание.

Как пишут российские СМИ, экс-депутат Украины, Олег Царев, заявил, что Ротару приобрела дом за 500 долларов. Однако условие покупки, по его словам, она не выполнила. Царев отметил, что длительное время исполнительница зарабатывала на вилле, сдавая ее в аренду.

„С Софией Ротару вообще ситуация возмутительная. Она купила здание за 500 долларов. При условии, что там будет работать детский кружок по пению и музыке. Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару“, - выдал путинист.

Ранее СМИ отметили, что виллу Софии Михайловны хотят превратить в военный госпиталь. Сама Ротару пока не комментировала этот инцидент.

К слову, певица долгое время работала в России. Однако после начала полномасштабного вторжения она стала на сторону украинцев, хоть и публично об этом не сказала. После 2022 года Ротару прекратила концертную деятельность и не появляется на публике.

О войне в Украине она преимущественно молчит, лишь иногда в своих соцсетях артистка распространяет новости о военных преступлениях. Пока неизвестно где именно живет знаменитость, однако недавно появилась информация, что звезда находится в Италии, где уже успела приобрести жилье.