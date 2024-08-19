Уже сегодня: Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики

„День восстановления независимости — это важная веха в нашей истории, она символизирует свободу, единство и решительность. Мы приглашаем всех стать частью этого прекрасного музыкального события в центре культуры „Линдакиви“, где выступят всеми любимый оперный певец Ясси Захаров в сопровождении пианиста Маргуса Каппела“, — сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

В понедельник, 19 августа, в 18 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Яана Коорти, 22) состоится торжественный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики. На сцене выступит известный эстонский оперный певец Ясси Захаров в сопровождении пианиста Маргуса Каппела.

Мероприятие бесплатное для всех и не предусматривает предварительной регистрации. Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие проходит в помещении, организаторы просят приходить на концерт здоровыми, а при наличии симптомов заболевания – остаться дома.