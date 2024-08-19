ФОТО | Рианна обнажила роскошные формы в сверхоткровенной фотосессии для бренда нижнего белья

Певица была в черном кружевном бюстгальтере и комплекте нижнего белья с подвязками и чулках до бедер.

„Рианна состарилась как вино, а после беременности RZA и RIOT стала еще горячее“, — написали поклонники.

36-летняя певица, недавно появившаяся на прогулке со своим парнем A$AP Rocky, анонсировала свою новую линию Savage X Fenty в начале этого месяца.

„Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя соблазнительно и получали от этого удовольствие“, — написала она в Инстаграм.

Певица и ее партнер A$AP Rocky являются родителями сыновей RZA и Riot. Рианна и A$AP — настоящее имя Раким Майерс – были друзьями на протяжении многих лет, а также работали вместе, прежде чем четыре года назад влюбились и создали семью. В 2013 году Рокки открыл американскую часть мирового тура Rihanna’s Diamonds. В том же году Рианна тоже снялась в его музыкальном клипе Fashion Killa. В ноябре 2020 года инсайдер рассказал People, что давние друзья официально стали парой.

В интервью GQ в 2021 году Рокки сказал, что Рианна была „любовью его жизни“ и „единственной“.