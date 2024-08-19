Мероприятия недели Тарту 2024 | Скейтбордисты и BMX-райдеры покажут в культурной столице различные трюки
На этой неделе в культурной столице пройдет фестиваль экстремальных видов спорта Simple Session, который соберет в Тарту лучших скейтбордистов мира и каскадеров BMX. В рамках мероприятия Paganlik PärimusÖÖ пройдет ночной танцевальный праздник с участием почти 600 танцоров. Неделю завершит зрелищный концерт „Pärt ja Händel“ Камерного хора Эстонской филармонии и барокко-оркестра Concerto Copenhagen.
Simple Session, последний раз проходивший в Тарту 21 год назад, ярко вернется в свой родной город 22-24 августа. Мероприятие соберет в культурной столице лучших скейтбордистов и гонщиков BMX со всего мира. Звезды скейтбординга Аарон Хомоки и Бен Рэйборн, BMX-драйверы Джоджи Мизогаки и Кевин Робинсон-младший и десятки других известных спортсменов покажут головокружительные трюки и захватывающие аттракционы. Среди эстонских спортсменов-экстремалов выступят гонщики BMX Андреас Тару, Кристен Пыдер, Тауно Крюйтс, скейтбордист Меэлис Эрм и многие другие.
Вечером 24 августа в Выру состоится мистическое событие – мероприятие Paganlik PärimusÖÖ, посвященное 240-летию города. Вечер, не лишенный традиций, светового искусства, театра и музыки, завершится НОЧНЫМ танцевальным праздником под названием „Õnnemärgi all sündinud“, созданным по мотивам произведения сказочника Юхана Яйка. На сцену выйдут почти полсотни артистов, среди которых актеры, певцы и музыканты хора, акробаты и артисты огненного шоу.
Неделя завершается концертом „Pärt ja Händel“, который пройдет в тартуской церкви Святого Павла, построив таким образом музыкальный мост между разными эпохами, соединяя звуковой мир XVIII века с музыкой, которая сегодня имеет наибольшее влияние. Концерт исполнят всемирно известные исполнители произведений Арво Пярта Тыну Кальюсте, Камерный хор Эстонской филармонии (EFK) и ведущий барокко-оркестр северных стран Concerto Copenhagen (CoCo).
Недельный обзор мероприятий культурной столицы на 19–25 августа:
„Taevapargi pühitsemine“ 16.08–25.08 Пылва 12–50 €
XXIX Võru Vaskpillipäevad 16.08–21.08 Выру, Вход свободный
Lasva järvemuusika-festival 19.08 в 16 часов, Волость Выру | Пляж озера Ласва, Вход свободный
Simple Session 22.08–25.08 Tartu Kammivabrik 20–189 €
Spordi- ja olümpiafilmide festival SOFF 2024 22.08–25.08 Tartu Elektriteater, Вход свободный (необходима регистрация)
Выставка „Puudutakse“ 23.08–06.10 Тартуский дом творчества, Вход свободный
Suur Elva Toidutänav 2024 24.08 в 12 часов, Центральная площадь Эльва, Вход свободный
Paganlik PärimusÖÖ 24.08 в 18 часов, Волость Выру| Kubija vabaõhulava 9–45 €
Elva SuveStriim x Micaela Saraceno 24.08 в 20 часов, Волость Эльва | Arbi järve rannapromenaad, Вход свободный
Pärt & Händel 25.08 в 18 часов, Tartu Pauluse kirik 30 €
С полной программой можно ознакомиться по ссылке.