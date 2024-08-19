Мероприятия недели Тарту 2024 | Скейтбордисты и BMX-райдеры покажут в культурной столице различные трюки

Simple Session , последний раз проходивший в Тарту 21 год назад, ярко вернется в свой родной город 22-24 августа. Мероприятие соберет в культурной столице лучших скейтбордистов и гонщиков BMX со всего мира. Звезды скейтбординга Аарон Хомоки и Бен Рэйборн, BMX-драйверы Джоджи Мизогаки и Кевин Робинсон-младший и десятки других известных спортсменов покажут головокружительные трюки и захватывающие аттракционы. Среди эстонских спортсменов-экстремалов выступят гонщики BMX Андреас Тару, Кристен Пыдер, Тауно Крюйтс, скейтбордист Меэлис Эрм и многие другие.