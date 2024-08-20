Ласнаидея НКО отмечает десятилетие своей деятельности ярким кинопоказом под открытым небом!

„В этом году мы соберёмся, чтобы отпраздновать десять лет с начала деятельности нашего объединения и десятый сезон любимого летнего кинофестиваля. Присоединяйтесь к нам 24 августа в 20:30 в уютном огороде Лаагна, Выру, 11“, - говорит Полина Ляшева, организатор мероприятия.

Организаторы выбрали для показа веселую и трогательную комедию, которая понравится всей семье - на мероприятии покажут семейный фильм „Умники“ (2023) режиссера Ингомара Вихмара. Это история о двух предприимчивых подростках и их отце, которая полна юмора и неожиданных поворотов. Фильм будет показан на эстонском языке с русскими субтитрами. Перед началом киносеанса состоится интересная дискуссия с участием киноактера, снимавшегося в фильме „Умники“. У публики будет возможность задать вопросы и обсудить фильм.

„Когда мы начинали ЛаснаКино десять лет назад, показы фильмов на открытом воздухе были чем-то особенным – мало кто делал такие мероприятия. За это время мы попробовали разные форматы – делали тематические показы, например, День американского кино; показывали фильмы на надувном экране и на современном LED-оборудовании; проводили викторины, конкурсы перед показами, приглашали известных людей. В этом году постараемся воссоздать атмосферу самого первого кинопоказа, вернемся в прошлое, создадим теплую и уютную обстановку“, - продолжает Полина.

Организаторы просят приносить с собой плед, подушку и что-нибудь вкусненькое, чтобы насладиться просмотром фильма с комфортом.

Кинопоказ пройдет 24 августа, 20:30 в огороде Лаагна, Выру, 11. Будет показан фильм: „Умники“ (2023) на эстонском с русскими субтитрами.

Вход на мероприятие свободный.

Подробно об мероприятие можно найти тут: https://www.facebook.com/events/1344668459822458

Это уникальная возможность стать частью истории кинофестиваля ЛаснаКино, поскольку, по словам организатора, мероприятие проводится в последний раз.