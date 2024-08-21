ФОТО | Отметившая годовщину свадьбы Луиза Рыйвас: года нас потрепали...

Луиза и Таави Рыйвас решили пожениться в 2017 году. Однако в недавнем посте Луиза рассказала, что они почувствовали, что нашли того самого человека, уже десятью годами ранее.

„В этот день семь лет назад мы сказали друг другу „да“ в горе и в радости, но настроения, чувства и понимание случились 17 лет назад на озерах Лейго“, - вспоминает Луиза.

„Приключений хватало на каждый год, а то и на каждую неделю. Года нас потрепали - как прекрасными, так и иногда более меланхоличными чувствами и эмоциями, но всегда давали нам повод воплощать и придумывать новые мечты вместе“, - сказала она.

Луиза продолжила, что цель брака - быть вместе не только в хорошие, но и особенно в плохие времена. „Именно поэтому мы даем свадебные клятвы, а не делаем пожелания“, - сказала политик.

В дополнение к посту Луиза поделилась видеоклипом и фотографиями со дня свадьбы, когда они с Таави венчались в Таллиннском кафедральном соборе в Старом городе.

Таави Рыйвас и Луиза Вярк поженились 19 августа 2017 года. После венчания молодожены и гости отправились на мызу Кылтсу, чтобы с размахом отметить столь знаменательное событие. Праздник удался настолько, что соседи пары даже вызывали полицию, жалуясь на очень громкую музыку, которая играла после полуночи. По данным Õhtuleht, на свадьбу было потрачено более 40 000 евро.

У Рыйвасов трое детей: Мийна Рианна, Ума и Херман.