21.08.2024, 08:37
ФОТО | Алика Милова пришла на президентский прием с новым возлюбленным: молодые люди выбрали одежду одного тона
ФОТО: | Delfi Meedia
Алика, год назад представлявшая Эстонию на „Евровидении“, в последние годы посещала президентские приемы либо с мамой, либо со старшей сестрой. Одна вчера она пришла в Розовый сад со своим новым возлюбленным, молодым режиссером Раулем Эско.
Алика, которой через несколько недель исполнится 22 года, до этого еще публично не подтверждала свои отношения, но молодые люди пришли на прием в Розовый сад как пара и не могли оторваться друг от друга.
Уже заказано?