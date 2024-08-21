Шоубиз
21.08.2024, 08:37

ФОТО | Алика Милова пришла на президентский прием с новым возлюбленным: молодые люди выбрали одежду одного тона

 
Roosiaed 2024
Roosiaed 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Алика, год назад представлявшая Эстонию на „Евровидении“, в последние годы посещала президентские приемы либо с мамой, либо со старшей сестрой. Одна вчера она пришла в Розовый сад со своим новым возлюбленным, молодым режиссером Раулем Эско.

Алика, которой через несколько недель исполнится 22 года, до этого еще публично не подтверждала свои отношения, но молодые люди пришли на прием в Розовый сад как пара и не могли оторваться друг от друга.

Пара полностью продумала свой дебют в Розовом саду - Алика выбрала из своего гардероба платье лавандового цвета, а стилист Женя Фокин помог Раулю подобрать костюм того же оттенка. Поскольку прием в Розовом саду не столь формален, как вечеринка 24 февраля, молодой человек решил надеть под костюм майку-сетку, из-под которой выглядывали его многочисленные татуировки.

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