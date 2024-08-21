Шоубиз
21.08.2024, 09:00

ФОТО | Милый семейный дуэт! Тоомас Хендрик Ильвес снова пришел на президентский прием с дочкой

 
Roosiaia 2024
Roosiaia 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В этом году Тоомас Хендрик Ильвес решил посетить президентский прием в Розовом саду вместе со своей дочерью Кадри Кейу Ильвес, с которой он также присутствовал на президентском приеме 24 февраля.

Тоомас Хендрик Ильвес надел на прием в Розовый сад свой фирменный галстук-бабочку, на этот раз розового цвета. „Похоже, розовый цвет в моде“, - прокомментировал журналист Kroonika, рассматривая наряды гостей на приеме.

Дочь Тоомаса Хендрика Кадри Кейу была одета со вкусом - на ней был белый брючный костюм, а ее ноги украшали светлые туфли на невысоком каблуке.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии