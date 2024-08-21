21.08.2024, 09:00
ФОТО | Милый семейный дуэт! Тоомас Хендрик Ильвес снова пришел на президентский прием с дочкой
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году Тоомас Хендрик Ильвес решил посетить президентский прием в Розовом саду вместе со своей дочерью Кадри Кейу Ильвес, с которой он также присутствовал на президентском приеме 24 февраля.
Тоомас Хендрик Ильвес надел на прием в Розовый сад свой фирменный галстук-бабочку, на этот раз розового цвета. „Похоже, розовый цвет в моде“, - прокомментировал журналист Kroonika, рассматривая наряды гостей на приеме.
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